%232 نمو حيازة «المركزي» من الذهب إلى 10.3 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 10.3 مليارات درهم بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة سنوية 232% أو ما يعادل 7.2 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2019.

وأظهرت إحصاءات للمصرف المركزي، صدرت أمس، أن رصيد المعدن الأصفر ارتفع بنسبة 154.8% أو ما يعادل 6.26 مليارات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 4.04 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 15% أو ما يعادل 1.35 مليار درهم مقارنة بنحو 8.96 مليارات في سبتمبر الماضي.

الودائع الحكومية

وارتفعت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي لتصل إلى 320.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 4.1% أو ما يوازي 12.5 مليار درهم مقابل 308.2 مليارات درهم في أكتوبر 2019، بزيادة بنسبة 5.4% أو ما يعادل 16.4 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل 304.3 مليارات درهم في نهاية العام الماضي.

وسجلت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول 443.66 مليار درهم نهاية أكتوبر، بزيادة سنوية 3.9%، مقابل 427.13 مليار درهم في أكتوبر 2019، وبانخفاض شهري 2.4%، مقابل 454.54 مليار درهم في سبتمبر السابق عليه.

وتوزّعت أصول المصرف بواقع 290.69 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أكتوبر الماضي، مقابل 285.4 ملياراً في سبتمبر السابق عليه، إلى جانب استثمارات بنحو 50.38 مليار درهم، مقابل 53.5 ملياراً في سبتمبر السابق عليه، إضافة إلى 54.34 مليار درهم للودائع، و37.42 مليار درهم للقروض والسلف، و10.83 مليارات درهم للأصول الأخرى.

الأصول الأجنبية

ورفع المصرف المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 358.02 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع على أساس شهري 0.4%، مقابل 356.61 ملياراً في سبتمبر، وبانخفاض على أساس سنوي 3.4%، مقابل 370.73 ملياراً في أكتوبر 2019.

وارتفع النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 319.9 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مرتفعة من 316.39 ملياراً في سبتمبر السابق عليه، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 4.48 مليارات درهم، بينما ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 33.63 مليار درهم.

قيمة الشيكات

وكشفت بيانات المركزي، أن قيمة شيكات المقدمة لنظام المقاصة في الدولة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وصل إلى 814.5 مليار درهم موزعة على 17.57 مليون شيك، بينما بلغت قيمة الشيكات خلال أكتوبر الماضي وحده 79.85 مليار درهم موزعة على 1.77 مليون شيك.

وتراجعت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «يو أيه إي إف تي إس» على أساس شهري بنسبة 12.4% إلى 651.07 مليار درهم في أكتوبر الماضي. وبلغت قيمة التحويلات بين البنوك إلى 383.2 مليار درهم، توازي 58.8% من إجمالي التحويلات، بينما سجلت تحويلات الأفراد نحو 267.8 مليار درهم، تعادل 41.2% من الإجمالي.

وتصل القيمة الإجمالية للتحويلات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 7.7 تريليونات درهم خلال العشرة أشهر الأولى، تشمل 4.89 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك و2.8 تريليون تحويلات بين الأفراد.

وظل عدد العاملين في البنوك خلال أكتوبر الماضي عند 33.891 موظفاً وهو نفس مستوى سبتمبر السابق عليه موزعين بواقع 26.722 موظفاً في البنوك الوطنية و7169 موظفاً في البنوك الأجنبية.

الإيداعات والسحوبات

بلغت قيمة الإيداعات النقدية في المركزي نحو 14.527 ملياراً في أكتوبر ونحو 164.9 ملياراً منذ بداية العام، موزعة بواقع 164.87 ملياراً عملات ورقية و27.7 ملياراً عملات معدنية، فيما بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 16.806 مليار درهم في أكتوبر، لتصل إجماليها منذ بداية العام الجاري إلى 184.76 مليار درهم منها 184.7 ملياراً عملات ورقية و40.08 ملياراً عملات معدنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز