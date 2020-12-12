٪5.3 تمنح «سوق دبي» أكبر صعود أسبوعي منذ مايو

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم مكاسبها للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما ربح رأسمالها السوقي قرابة 29 مليار درهم، وواصلت مؤشراتها اختراق قمم ومستويات جديدة معززة بجملة من المحفزات على رأسها التقدم المستمر في تطوير لقاحات فعالة ضد «كوفيد 19»، وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني بعد منح «موديز» تصنيفاً سيادياً للإمارات هو الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية.

وصعد سوق دبي 5.26%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ مطلع مايو الماضي، ليصل إلى 2546.84 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي 2.91% عند 5109.19 نقاط مدفوعاً بمكاسب البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والسلع والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 4.95 مليارات درهم منها 2.35 مليار درهم في دبي، و2.6 مليار في أبوظبي، وجرى التداول على 3.11 مليارات سهم، موزعة بواقع 2.37 مليار في دبي و743.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 49.65 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»: تستمر الأسواق الإماراتية في تحقيق المكاسب، حيث لامس سوق أبوظبي مستويات لم يشهدها منذ فبراير الماضي، فيما وصل سوق دبي إلى مستويات مطلع مارس الماضي.

وأضاف: «تبدو الأجواء إيجابية مع استقرار الوضع الصحي العالمي وارتفاع معنويات المستثمرين مع توصل العديد من الشركات المطورة للقاح فعال ضد «كوفيد 19» وثبوت فعاليته والبدء باعتماده من قبل الحكومات، مما زاد من الآمال المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي في الفترة القادمة والعودة تدريجياً إلى النشاط».

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.6% مع نمو «دبي الإسلامي» 4.02%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.46%، وزاد قطاع العقار 11% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 12.89% و«الاتحاد العقارية» 12.32% و«إعمار مولز» 2.73% و«داماك» 22.03% و«ديار» 8.46% و«إعمار للتطوير» 3.68%.

وصعد قطاع الاستثمار 11.57% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 13.6% و«سوق دبي المالي» 6.53% و«شعاع كابيتال» 7.04%، ونما قطاع النقل 5.73% بدعم ارتفاع «أرامكس» 6.73% و«العربية للطيران» 4.03% و«الخليج للملاحة» 10.37%.

هيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 471.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 240.52 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 169.3 مليون درهم، وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنسبة 22.03%، تلاه «دبي للاستثمار» 13.6%، ثم «إعمار العقارية» 12.89%، فيما لم يتراجع سوى 3 أسهم تصدرها «المدينة للتمويل» 1.55%، تلاه «السلام القابضة» 1.15%، ثم «الإمارات دبي الوطني» 0.46%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 191 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 3.86% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 4.75% و«أبوظبي التجاري» 1.81% و«أبوظبي الإسلامي» 1.06%، وزاد قطاع العقار 6.1% مع ارتفاع «الدار» 5.92% و«رأس الخيمة العقارية» 9.68%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.5% مدفوعاً بنمو «العالمية القابضة» 1.25% و«الواحة » 10.48% و«إشراق» 7.59%، ونما قطاع الطاقة 4.35% مع ارتفاع «طاقة» 4.03% و«دانة غاز» 5.71% و«أدنوك للتوزيع» 3.18%، فيما تراجع قطاع الاتصالات 0.35% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاته.

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 576.8 مليون درهم، تلاه «الدار» 544.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 405.3 ملايين درهم. حقق «دار التمويل» أكبر ارتفاع 28.83%، تلاه «أركان» 22.78%، فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%، تلاه «أسمنت الخليج» 4.94%، ثم «ميثاق للتأمين التكافلي» 3.74%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 108 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 162.5 مليون درهم، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 48.5 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 48.5 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 162.2 مليون درهم.

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