حظر تعاملات المطّلعين بسوق أبوظبي الخميس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ من 17 ديسمبر الجاري، ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية السنوية لعام 2020.

وأضاف السوق في تعميم أمس، أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المدرجة وجميع الإدارات وجميع الوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق. ودعا السوق إلى ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشكل فوري في حال حدوث أي تغييرات.

وطلب السوق من الشركات المدرجة بضرورة تزويده بقائمة الأشخاص المعنيين بالتواصل مع السوق، والتي تضم مدير علاقات المستثمرين والأشخاص الذين لهم صلاحية الدخول على نظام الإفصاح الإلكتروني.

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