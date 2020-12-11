3.24 تريليونات الأصول و1.807 تريليون إجمالي الائتمان
158.3 ملياراً نمو أصول البنوك في 10 أشهر
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن وصول إجمالي أصول البنوك إلى 3.241 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بنمو قدره 5.2% مقارنة بنحو 3.082 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي، ما يعني زيادة بنحو 158.3 مليار درهم، فيما زادت الأصول على أساس سنوي 6.6% مقابل 3.04 تريليونات درهم في أكتوبر 2019.
وأوضح في تقرير التطورات الرئيسية في المؤشرات البنكية بالدولة لشهر أكتوبر، أن الأصول انخفضت على أساس شهري 0.3% مقارنة بـ 3.252 تريليونات درهم في سبتمبر، مرجعاً ذلك إلى انخفاض بنسبة 5.4% في احتياطيات البنوك لدى المركزي، وذلك على الرغم من زيادة الائتمان0.1%، وارتفاع 1.7% في إجمالي استثمارات البنوك.
ولفت إلى أن البنوك التقليدية والإسلامية أسهمت بنسبة 81.4% و18.6% في الأصول البنكية على التوالي، بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والأجنبية 12.6%، من الأصول.
الائتمان المحلي
وأرجع المركزي ارتفاع إجمالي الائتمان 0.1% إلى 1.807 تريليون درهم إلى صعود بنسبة 2.1% في الممنوح للقطاع العام وهي الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%، وارتفاعاً 9% للائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية، بينما ظل الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي عند 255.5 مليار درهم.
بينما زاد الائتمان على أساس سنوي 5.8%.وأشار إلى ارتفاع إجمالي الائتمان 0.1% إلى 1.807 تريليون درهم، وارتفع استثمارات البنوك 1.7% إلى 448.1 مليار درهم وزادت على أساس سنوي 9.5%.
وذكر أن الانخفاض في احتياطيات البنوك نتيجة انخفاض 8.1% في الحسابات الجارية للبنوك في المركزي والإيداعات لليلة واحدة، وانخفض 6.9% في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك مقابل ارتفاع 0.7% في الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وأوضح أنه خلال أكتوبر الماضي تراجعت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة 1% لتبلغ 77.8%.
التطورات النقدية
وأفاد المركزي بأن عرض النقد «ن1» ارتفع بنسبة 1.1% إلى 574.5 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع 0.6% في النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاعاً 1.3% في الودائع النقدية.
وأشار إلى أن عرض النقد «ن2»، ارتفع 1.2% إلى 1486 مليار درهم نتيجة ارتفاع عرض النقد «ن1»، وزيادة 1.3% بمقدار 11.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، كما ارتفع عرض النقد «ن3» 0.2% إلى 1807.2 مليارات درهم، وذلك بسبب ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2»، على الرغم من انخفاض بنسبة 4.8% في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمركزي.
المضاعف النقدي
أوضح المركزي أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الرئيسية في أعقاب زيادة قدرها 1 مليار درهم في القاعدة النقدية والتي تعرف بأنها حاصل جمع النقد المصدر وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.
وسجلت القاعدة النقدية انخفاضاً 3.3% نتيجة انخفاض 7.8% في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية، وانخفاضاً 6.9% في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك، على الرغم من ارتفاع بنسبة 2.1% في النقد المصدر وارتفاع 0.7% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك.
الودائع البنكية
بين «المركزي» أن الودائع البنكية ارتفعت 0.2 % مدفوعة بارتفاع 3 % في ودائع غير المقيمين، وانخفاض ودائع المقيمين 0.1 %، ويعزي ذلك إلى انخفاض الودائع الحكومية 5.3 % وودائع القطاع الخاص 0.5 %، رغم ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة 8.6 %.