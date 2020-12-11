158.3 ملياراً نمو أصول البنوك في 10 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن وصول إجمالي أصول البنوك إلى 3.241 تريليونات درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بنمو قدره 5.2% مقارنة بنحو 3.082 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي، ما يعني زيادة بنحو 158.3 مليار درهم، فيما زادت الأصول على أساس سنوي 6.6% مقابل 3.04 تريليونات درهم في أكتوبر 2019.

وأوضح في تقرير التطورات الرئيسية في المؤشرات البنكية بالدولة لشهر أكتوبر، أن الأصول انخفضت على أساس شهري 0.3% مقارنة بـ 3.252 تريليونات درهم في سبتمبر، مرجعاً ذلك إلى انخفاض بنسبة 5.4% في احتياطيات البنوك لدى المركزي، وذلك على الرغم من زيادة الائتمان0.1%، وارتفاع 1.7% في إجمالي استثمارات البنوك.

ولفت إلى أن البنوك التقليدية والإسلامية أسهمت بنسبة 81.4% و18.6% في الأصول البنكية على التوالي، بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والأجنبية 12.6%، من الأصول.

الائتمان المحلي

وأرجع المركزي ارتفاع إجمالي الائتمان 0.1% إلى 1.807 تريليون درهم إلى صعود بنسبة 2.1% في الممنوح للقطاع العام وهي الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%، وارتفاعاً 9% للائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية، بينما ظل الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي عند 255.5 مليار درهم.

بينما زاد الائتمان على أساس سنوي 5.8%.وأشار إلى ارتفاع إجمالي الائتمان 0.1% إلى 1.807 تريليون درهم، وارتفع استثمارات البنوك 1.7% إلى 448.1 مليار درهم وزادت على أساس سنوي 9.5%.

وذكر أن الانخفاض في احتياطيات البنوك نتيجة انخفاض 8.1% في الحسابات الجارية للبنوك في المركزي والإيداعات لليلة واحدة، وانخفض 6.9% في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك مقابل ارتفاع 0.7% في الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وأوضح أنه خلال أكتوبر الماضي تراجعت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة 1% لتبلغ 77.8%.

التطورات النقدية

وأفاد المركزي بأن عرض النقد «ن1» ارتفع بنسبة 1.1% إلى 574.5 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع 0.6% في النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاعاً 1.3% في الودائع النقدية.

وأشار إلى أن عرض النقد «ن2»، ارتفع 1.2% إلى 1486 مليار درهم نتيجة ارتفاع عرض النقد «ن1»، وزيادة 1.3% بمقدار 11.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، كما ارتفع عرض النقد «ن3» 0.2% إلى 1807.2 مليارات درهم، وذلك بسبب ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2»، على الرغم من انخفاض بنسبة 4.8% في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمركزي.

المضاعف النقدي

أوضح المركزي أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الرئيسية في أعقاب زيادة قدرها 1 مليار درهم في القاعدة النقدية والتي تعرف بأنها حاصل جمع النقد المصدر وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.

وسجلت القاعدة النقدية انخفاضاً 3.3% نتيجة انخفاض 7.8% في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية، وانخفاضاً 6.9% في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك، على الرغم من ارتفاع بنسبة 2.1% في النقد المصدر وارتفاع 0.7% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك.

الودائع البنكية

بين «المركزي» أن الودائع البنكية ارتفعت 0.2 % مدفوعة بارتفاع 3 % في ودائع غير المقيمين، وانخفاض ودائع المقيمين 0.1 %، ويعزي ذلك إلى انخفاض الودائع الحكومية 5.3 % وودائع القطاع الخاص 0.5 %، رغم ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة 8.6 %.

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