مؤشرات الأسهم تخترق قمماً جديدة وتربح 4.8 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استكملت الأسهم ماراثون صعودها أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 4.8 مليارات درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار مع استمرار حالة التفاؤل بجملة من المحفزات كان أخرها تأكيد المؤسسات الدولية على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وواصلت المؤشرات الرئيسية التقدم واختراق قمم جديدة مع صعود سوق دبي بنسبة 0.28% أو ما يعادل 7.21 نقاط ليغلق عند 2546.84 نقطة، فيما زاد سوق أبوظبي 32 نقطة أو ما نسبته 0.63% ليصل إلى 5109.19 نقاط.

وانخفضت السيولة إلى 750.2 مليون درهم موزعة بواقع 456.9 مليوناً في أبوظبي، و293.29 مليوناً في دبي.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.42% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.52%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.46%، وزاد قطاع العقار 0.12% مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 3.3% و«ديار» 2.79% و«داماك» 0.7%، بينما انخفض «إعمار للتطوير» 0.35% و«إعمار العقارية» 0.28%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.07% مع ارتفاع «شعاع» 4.53% و«سوق دبي المالي» 1.64% و«دبي للاستثمار» 0.71%، ونما قطاع النقل 0.53% بعد ارتفاع «الخليج للملاحة» 9.29% و«أرامكس» 0.47%.

وهيمن «الخليج للملاحة» على النشاط مستقطباً 53.7 مليون درهم مسجلا أيضا أكبر وتيرة صعود يومية. فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.46%.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.7% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.61% و«أبوظبي التجاري» 1.81% و«أبوظبي الإسلامي» 1.28%، وزاد قطاع الاتصالات 0.35% وهي نفس نسبة صعود سهم «اتصالات»، وارتفع قطاع الطاقة 0.52% مدفوعاً بمكاسب «أدنوك للتوزيع» 0.85% و«طاقة» 0.65% و«دانة غاز» 0.14%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.22% مع ارتفاع «إشراق» 2.72% و«العالمية القابضة» 0.25%، ونزل قطاع العقار 0.03% بضغط هبوط «رأس الخيمة العقارية» 0.63%. تزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 121.6 مليون درهم، يليه «الدار» 103.15 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» 74.1 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما لم يتراجع سوى 7 أسهم تصدرها «بنك الشارقة» بنحو 3.47%.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بـ 1.3 مليون درهم ونحو التسييل بدبي بـ 13.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بـ 13.8 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار1.3 مليون درهم.

إفصاحات

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة أرامكس تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

★ دعا بنك الإمارات دبي الوطني المساهمين المستحقين للتوزيعات النقدية من 2008 إلى 2013 للتأكد من استحقاق التوزيعات ليتم صرف الأرباح.

★ أطلقت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) شعاراً جديداً لها ودعت لاستخدامه حيثما ينطبق ذلك.

★ أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) أنها قامت من خلال بنك أبوظبي الأول بتسليم الأرباح عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، والتي لم تتم المطالبة بها من قبل المساهمين حتى الآن.

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