«الإمارات الإسلامي» يطلق منصة «بزنس أونلاين» لدعم الشركات

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن إطلاق المنصة المصرفية الرقمية للأعمال «بزنس أونلاين» بهدف مساعدة الشركات في الدولة على إدارة كافة احتياجاتها المصرفية عبر منصة موحدة آمنة وسهلة الاستخدام.

تتوفر المنصة لقاعدة متعاملي «الإمارات الإسلامي» من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والهيئات الحكومية، وهي عبارة عن منظومة رقمية عالمية شاملة لإدارة التدفقات النقدية وتأتي مزودة بوظائف إدارة العمليات التجارية والخزينة والمحاسبة الافتراضية والتحصيل والسيولة عبر منصة واحدة سهلة الاستخدام. وتتوفر المنصة متعددة القنوات على هيئة تطبيق مخصص للخدمات المصرفية على الهواتف المتحركة، يتيح للشركات الوصول إلى حساباتها عن بعد.

وباعتباره مؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوى الدولة، وداعماً رئيسياً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للخدمات المصرفية الإسلامية، يأتي إطلاق المنصة استجابة للاحتياجات الملحة بين شركات المنطقة للوصول إلى حلول مصرفية تتيح لهم الاطلاع على تعاملاتهم وحساباتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، تزامناً مع جائحة «كوفيد-19» والتي ساهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. ويمكن لمتعاملي منصة «سمارت بيزنس» الحاليين الاستفادة من المزايا التي توفرها منصة «بزنس أونلاين» الجديدة.

وعبر منصة «بزنس أونلاين»، يمكن للشركات في دولة الإمارات تنفيذ المعاملات الدولية بسلاسة والتمتع برؤية متكاملة لأرصدتهم بمختلف المناطق والعملات، والاستفادة من الإرشادات المعدّة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم. وتم تطوير المنصة بالتعاون مع المتعاملين وبالاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم الشاملة، وتوفر تجربة فائقة تأتي ثمرة لورش عمل التفكير التصميمي لابتكار تجارب المتعاملين والمستخدمين والسيناريوهات التي استهدفت تسهيل التنقل بين الوظائف وتوفير اللوحات المخصصة حسب المستخدمين.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: تمثل منصة «بزنس أونلاين» أحدث الابتكارات المتطورة في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. وباعتبارنا مؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات، يسعدنا أن نقدم أفضل الابتكارات المصرفية في فئتها لعملائنا من الشركات على اختلاف أحجامها، تزامناً مع النمو الملحوظ الذي شهدته معدلات استخدام قنواتنا الرقمية هذا العام، ونتطلع قدماً لمواصلة دعمهم عبر منصة مبتكرة ومرنة لدعم جهودهم في الانتقال بمزيد من أعمالهم إلى بيئة الإنترنت.

من جانبه، قال محمد كرمان واجد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في «الإمارات الإسلامي»: يسعدنا تقديم منصة «بزنس أونلاين» متعددة القنوات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات العاملة في الإمارات، لنوفر لهم نافذة موحدة لإدارة رأس المال العامل أثناء تنقلهم وفي مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال سيّد غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: علاوة على تبسيط عمليات الأعمال لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تأتي المنصة تأكيداً لالتزامنا الراسخ تجاه تعزيز الابتكار في المعاملات المصرفية الرقمية دعماً للأجندة الذكية لدولة الإمارات.

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