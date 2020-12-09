«إيبوري» أول شركة خدمات مالية منظمة في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، حصول شركة «إيبوري»، إحدى الشركات العالمية للتكنولوجيا المالية، والمدعومة من بنك «سانتاندير»، الذي يقدم خدمات مالية عبر الحدود وإدارة مخاطر، على رخصة الخدمات المالية، لتقديم خدمات مالية منظمة من مركز دبي المالي العالمي. وتعد شركة «إيبوري»، التي يعمل لديها 22 شخصاً في الإمارات، أول شركة تحصل على هذه الرخصة، لتقديم الخدمات المالية، بموجب نظام الخدمات المالية الشامل لسلطة دبي للخدمات المالية.

توسع

وسيتيح الترخيص لشركة «إيبوري»، إمكانية توسيع نطاق تقديمها للخدمات المالية، والتنسيق لتوفير التمكين الائتماني، مثل حجز المعاملات، وتقديم الاستشارات، وتهيئة العملاء من المكتب التمثيلي للشركة في المركز المالي، إضافة إلى تطوير خدماتها المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، انطلاقاً من مركز دبي المالي.

ويعكس ذلك مدى التزام «إيبوري» الراسخ تجاه دبي، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومركز دبي المالي، باعتباره المنظومة المالية الرائدة، والأكثر شمولاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وخلال العام المالي 2019/‏2020، تمكنت شركة «إيبوري» من معالجة ما يصل إلى 18,7 مليار جنيه إسترليني من المدفوعات بالمنطقة، مقدمة خدماتها لأكثر من 49,000 شركة، بزيادة 34 % عن العام السابق.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يعتبر نظام الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، الأكثر شمولاً في المنطقة، ويؤكد التزام دبي والمركز بمواصلة تطوير المنظومة المالية، وقيادة مستقبل القطاع المالي. ونهنئ «إيبوري» كونها أصبحت أول شركة تمنح رخصة لتقديم خدمات مالية ضمن منظومة المركز. ونتطلع إلى تحويل مشهد الخدمات المالية معاً بجميع أنحاء المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز