أسواق الأسهم تقترب من تعويض خسائر «الجائحة»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت أسواق المال المحلية مكاسبها أمس وربح رأسمالها السوقي 6.5 مليارات درهم، لتقترب من تعويض جميع خسائرها التي منيت بها منذ بداية الجائحة مع اختراق المؤشرات الرئيسية قمماً جديدة دفعت سوق دبي لأعلى مستوياته منذ مطلع مارس، فيما بلغ سوق أبوظبي أعلى مستوى من منتصف فبراير الماضي.

وصعد سوق دبي 2% إلى 2532.4 نقطة، بدفع صعود أسهم العقار والاستثمار والنقل والخدمات والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.4% عند 5062.39 نقطة بدعم مكاسب البنوك والعقار والطاقة والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.15 مليار درهم، منها 543.5 مليوناً في دبي و603.92 ملايين بأبوظبي، بعد تداول 720.17 مليون سهم، موزعة بواقع 521.57 مليوناً في دبي، و198.6 مليوناً بأبوظبي، من خلال 10424 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 4% مع نمو «إعمار العقارية» 3.45% و«إعمار للتطوير» 1.75% و«إعمار مولز» 1.6% و«الاتحاد العقارية» 5.37% و«ديار» 3.2% و«داماك» 12.69%، ونما قطاع الاستثمار 9.25% على وقع صعود «دبي للاستثمار» 11.62% و«سوق دبي المالي» 3.88% و«شعاع كابيتال» 0.47%.

وزاد قطاع النقل 1.84% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.78% و«أرامكس» 2.67% و«الخليج للملاحة» 0.98%، فيما انخفض قطاع البنوك 0.12% بضغط انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.91% رغم صعود «دبي الإسلامي» 0.66%.

وهيمن «إعمار العقارية» مستقطباً 92.4 مليون درهم، تلاه «دبي للاستثمار» 66.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 51.5 مليون درهم، وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنسبة 12.69%، فيما كان «الإمارات دبي الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.91%. وعمد المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 31.57 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.3% بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.31% و«أبوظبي الإسلامي» 0.65% فيما هبط «أبوظبي التجاري» 0.33%، ونما قطاع العقار 1.53% مع ارتفاع «الدار» 1.56% و«رأس الخيمة العقارية» 0.85%، وصعد قطاع الاستثمار 1.31% بعد نمو «العالمية القابضة» 0.75% و«الواحة كابيتال» 4.55% و«إشراق» 4.04%.

وصعد قطاع الطاقة 0.7% على وقع ارتفاع «دانة غاز» 1.41% و«طاقة» 0.66% فيما استقر «أدنوك للتوزيع»، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» من دون تغيير.

وهيمن «الدار العقارية» على النشاط جاذباً 113.45 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 106.2 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» 85 مليون درهم، وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 8.59%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.94%، ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 47.23 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 15.5 مليون درهم، ونحو التسييل في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 29 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي 29 مليون درهم، ونحو البيع في دبي بصافي 15.5 مليوناً.

إفصاحات

★ فازت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديثة - التابعة لدبي للاستثمار- بعقد توريد 2000 طن متري من الحديد لمبنى النيابة العامة الجديد لبلدية دبي، مواقف السيارات بمنطقة أم هرير.

★ أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، أنها استكملت بنجاح الاستحواذ على جامعة AMA الدولية- البحرين، والتي تقدر قيمتها حالياً بـ 250 مليون دولار.

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