«الإمارات دبي الوطني» يدفع عجلة الابتكار عبر «مركز المدفوعات الشامل»

المصدر: دبي - البيان

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني، دفع عجلة الابتكار والسرعة والجودة في منظومته المخصصة للمدفوعات، عبر تنفيذ «مركز المدفوعات الشامل» على نطاقٍ عالمي. وتأتي هذه الخطوة، في إطار مسيرة التحول الرقمي التي ينتهجها البنك، ورصد لها مبلغاً قدره مليار درهم (272 مليون دولار).

ويوفر المركز قدرة شاملة على التطوير والتوسيع، ليسهم بذلك في تسريع عمليات إطلاق الابتكارات الحالية والجديدة في مجال المدفوعات، عبر كافة الأسواق التي يعمل بها البنك والمؤسسات التابعة له. وفي أعقاب إطلاقها الأولي في سنغافورة، في سبتمبر 2019، دخلت منصة الدفع متعددة، التي تغطي عدة مؤسسات وعملات، حيز التشغيل الكامل في معظم المؤسسات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، والأسواق التي يزاول نشاطه فيها، بما في ذلك عملاء البنك في الإمارات والهند ولندن ومصر، وجميع عملاء «الإمارات الإسلامي».

وتأتي المنصة، لتتيح لبنك الإمارات دبي الوطني، رؤية شاملة وغير مسبوقة لمدفوعات العملاء، عبر جميع المؤسسات التابعة للمجموعة والأسواق التي تعمل بها، إضافة إلى تمكينه من تزويد عملائه بمنظومة تتبع محسّنة وواضحة لمعاملات الدفع، عبر «مبادرة المدفوعات العالمية».

وبفضل منصة المدفوعات الجديدة، يتسنى للبنك تحقيق فوائد ملموسة على صعيد التكاليف والكفاءة التشغيلية، حيث تأتي لتحل مكان محركات المدفوعات التقليدية المتعددة، وستقوم بتحديد أقصر مسار ممكن لمعالجة المدفوعات، وتمكين نظام «المعالجة المباشرة»، لتوفر للعملاء تجربة فورية وسلسة لإجراء المدفوعات.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة عمليات المجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: نحتفي بإنجاز جديدٍ، يسطّره بنك الإمارات دبي الوطني، في إطار استراتيجية التحول الرقمي طويلة الأمد التي يخوضها، لا سيّما أن سبل إجراء المدفوعات، تشهد اليوم تغيراً أسرع من كافة مكونات قطاع الخدمات المالية، وذلك نتيجة للتقنيات الحديثة والمنافسة المتنامية، وتوقعات العملاء المتبدلة.

وهنا، يأتي دور «مركز المدفوعات الشامل» الجديد، الذي دخل حيز التشغيل الكامل في معظم مؤسسات وأسواق بنك الإمارات دبي الوطني، عبر تعزيز قدرتنا على توفير أحدث حلول المدفوعات الفورية والمبتكرة لعملائنا، بمجرد توفرها.

ومن شأن المنصة الجديدة أن تتيح للبنك السرعة في إطلاق خدمات المدفوعات المخصصة، تماشياً مع التزامنا الراسخ تجاه تبسيط العمليات المصرفية اليومية، وتوفير تجارب مجزية لعملائنا الكرام.

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