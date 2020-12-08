20 مليون درهم جوائز من «إينوك» وسحوبات على 80 سيارة خلال مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي - البيان

تشارك مجموعة إينوك، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وللمرة السادسة والعشرين على التوالي في فعاليات «مهرجان دبي للتسوق»، أكبر مهرجان تسوّق وترفيه في المنطقة اعتباراً من 17 ديسمبر 2020 حتى 30 يناير 2021، لتتيح للعملاء والزوار فرصة الفوز بسيارة نيسان يومياً بما مجموعه 45 سيارة، إضافةً إلى فرص الفوز بمبلغ قدره 10 آلاف درهم أسبوعياً خلال الفترة التي تسبق انطلاق المهرجان اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر.

ويمكن للعملاء المشاركة في السحوبات الكبرى على سيارات نيسان من خلال إنفاق 25 درهماً في متاجر «زووم» أو مطاعم «بافوس بيتزا» أو «بوبابيز»؛ أو 100 درهم لقاء خدمات غسيل السيارات أو 200 درهم في «أوتو برو» أو خدمات مختارة في مراكز «تسجيل».

ولمضاعفة فرص الفوز حتى ثلاث مرات، يمكن للعملاء شراء الباقات الترويجية التي تضم بطاقات شحن الرصيد من «دو» أو «اتصالات» أو «سالك» بالإضافة إلى 24 قسيمة حسومات بقيمة تزيد على 1,000 درهم.

وتتيح محطات إينوك ومتاجر «زووم» للعملاء أيضاً فرصة المشاركة في «سحوبات إنفينيتي الكبرى» التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. إذ يحظى العملاء مقابل بطاقة تبلغ قيمتها 200 درهم بفرصة الفوز بجائزة يومية عبارة عن سيارة إنفينيتي QX60، إضافة إلى جائزة نقدية قدرها 200 ألف درهم ويتأهل العملاء أيضاً للدخول في سحب على جائزة نقدية قدرها 500 ألف درهم لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوق.

زخم

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «كان هذا العام حافلاً بالتحديات التي أثّرت على مختلف الشركات والمشهد الاقتصادي في الدولة بشكل عام، لكن توجيهات قيادتنا الرشيدة والشراكات التي أبرمناها مع العديد من الجهات مثل مهرجان دبي للتسوق، أتاحت لنا المضي قدماً والحفاظ على زخم عملياتنا التجارية».

وأضاف: «نفخر بالمشاركة في فعاليات المهرجان الذي يوفّر لسكان دبي وزوارها أوقاتاً مفعمة بالبهجة، ويساهم في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي ترسيخ مكانة بلدنا المعطاء كوجهة رائدة لتجارة التجزئة على مستوى المنطقة».

تجدر الإِشارة إلى أن مجموعة «إينوك» من الداعمين المؤسسين لمهرجان دبي للتسوق الذي ينطلق هذا العام في دورته السادسة والعشرين. وتتوفر عروض مهرجان دبي للتسوق في كافة محطات إينوك وإيبكو ومنافذ «زووم» في محطات المترو والمناطق السكنية، إضافة إلى مطاعم «بافوس بيتزا» و«بوبابيز» ومنافذ «أوتو برو» ومواقع تسجيل في أنحاء دبي.

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