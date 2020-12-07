«الأوراق المالية» تفعل آلية وكيل المستثمرين بالجمعيات العمومية في 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل آلية وكيل المستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية، مع بدء موسم اجتماعات الجمعيات العمومية في العام القادم 2021، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لدعم حضور المساهمين الأقلية في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة لممارسة حقوقهم والمشاركة في صنع القرار المتخذ.

وقالت الهيئة في تعميم، أمس، إنها قامت بإجراء عدة دراسات مسحية لأفضل الممارسات العالمية بعدد من الأسواق المالية العالمية المتقدمة من بينها ألمانيا وإسبانيا؛ واستناداً إلى ذلك أقر مجلس إدارة الهيئة ضمن قراره بشأن «اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة» إضافة اشتراط تعيين وكيل المساهمين في الجمعيات العمومية لينوب في الحضور عن المساهمين الذين يتعذر عليهم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم في التصويت ومناقشة قرارات الجمعية العمومية.

وتعد الخطوة تفعيلاً نوعياً لآليات حضور مساهمي الأقلية في اجتماعات الجمعية العمومية، ومن شأنه توسيع مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية؛ فوكيل مساهمي الأقلية سيمثل المنفعة العامة لمساهمي الأقلية خلال اجتماعات الجمعية العمومية ويعكس اهتماماتهم ومصالحهم. ويتيح تفعيل آلية «وكيل المساهمين» تمكين المستثمرين الأقلية من إيصال استفساراتهم ومقترحاتهم والوقوف على ملاحظاتهم الخاصة بنشاط الشركة وأدائها المالي.

وتتولى الجمعية العمومية تعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين -يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة الشركة- لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحدد أتعابهم، وذلك من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة، أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، وفقاً للأحكام لبعض الأحكام.

وتشمل الأحكام إدراج الشركة على جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة الموجهة للمساهمين، أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بممثلي المساهمين الذين يجوز أن ينوبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وتتحمل الشركة أتعاب ممثلي المساهمين المعينين، ويقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين وإرساله إلى الشركة قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

ويتضمن نموذج التوكيل بشكل واضح وصريح تعليمات المساهم للتصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يتم مراعاة أنه لا يجوز للممثل المعين التصويت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها، وفي حالة إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية، لا يجوز للممثل المعين التصويت على هذا البند ما لم يصدر المساهم تعليمات التصويت في هذا الشأن.

وتحتسب الأسهم التي صدرت وكالات بشأنها ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العمومية، بينما لا تحتسب الأسهم التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها ضمن النصاب القانوني لإصدار القرار، ويتوجب على الممثل المعين إدارة تعارض المصالح بين مهامه كممثل معين وعلاقته بالشركة والإفصاح عنها، كما يتوجب على الممثل المعين حضور الاجتماع شخصياً ولا يجوز له أن ينيب عنه شخص آخر لحضور الاجتماع.

ويجب على الممثل المعين للإنابة عن المساهمين قبول الإنابة عن كل مساهم بحسب أسبقية تقديم الطلبات إليه، ولا يجوز تجزئة الأسهم لأكثر من ممثل، أو قبول الممثل لجزء من أسهم المساهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز