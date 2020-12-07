16 ملياراً مكاسب تقفز بالأسهم لمستويات ما قبل الجائحة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حققت الأسهم مكاسب قوية في ختام جلسة أمس، زادت على 16 مليار درهم، مدفوعة باستمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، ما دفع المؤشرات لملامسة مستويات ما قبل الجائحة عند فبراير الماضي.

وصعد سوق دبي 2.57%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في 6 أشهر منذ يونيو الماضي، ليغلق عند 2481.84 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ مطلع مارس الماضي بدعم أسهم العقار والإستثمار النقل والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 1.38% عند 5033.38 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ 23 فبراير الماضي بدعم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.087 مليار درهم، منها 585.98 مليوناً في دبي و502 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 627.1 مليون سهم، موزعة بواقع 495 مليوناً في دبي و132.1 مليوناً في أبوظبي، من خلال 9239 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية واصلت مسيرة الصعود والاختراقات لتعويض جميع خسائرها التي منيت بها بسبب الجائحة، إذ وصلت حالياً لمستويات مارس وفبراير قبل اندلاع شرارة الأزمة والتي تسببت في إغلاق اقتصادي عالمي.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع العقار 6.57% مع نمو «إعمار العقارية» 8.17% و«إعمار للتطوير» 5.14% و«إعمار مولز» 2.18% و«الاتحاد العقارية» 1.81% و«ديار» 2.94% و«داماك» 11%، واستقر قطاع البنوك مع نمو «دبي الإسلامي» 2.23%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 2.28%.

وصعد قطاع الاستثمار 4.67% على وقع مكاسب «دبي للاستثمار» 4.8% و«سوق دبي المالي» 5.04% و«شعاع كابيتال» 1.44%، وزاد قطاع النقل 2.68% مع ارتفاع «العربية للطيران» 4.03% و«أرامكس» 1.74% و«الخليج للملاحة» 1.48%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 125.4 مليون درهم، تلاه «أرامكس» 81.82 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 60 مليون درهم، وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنسبة 11.01%، فيما لم يتراجع سوى سهمين فقط وهما «الإمارات دبي الوطني» 2.28% و«السلام السودان» 0.59%. ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 22.83 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع البنوك 1.65% على إثر صعود «أبوظبي الأول» 2.22% و«أبوظبي التجاري» 0.16%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.43%، ونما قطاع العقار 5.92% مع ارتفاع «الدار» 5.92% و«رأس الخيمة العقارية» 6%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.36% مدفوعاً بمكاسب «الواحة كابيتال» 2.86% و«إشراق» 1.27% فيما استقر «العالمية القابضة»، وزاد قطاع الطاقة 2.85% مع ارتفاع «طاقة» 3.36% و«دانة غاز» 2.49% و«أدنوك للتوزيع» 2.89%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.35% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «الدار» على النشاط مستقطباً 120.14 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 113.25 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 78 مليون درهم، وحقق «رأس الخيمة العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 6%، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.7%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 15 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 50 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 2.02 مليون، بينما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، ونحو الشراء بأبوظبي.

وفي السياق، أعلنت «أملاك للتمويل»، عن بيع 3.72 ملايين سهم من أسهمها، ما نسبته 0.0025% من رأس المال المكتتب، الأسبوع الماضي. وقالت الشركة إن سعر الأسهم المبيعة بلغ 0.2602 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرة إلى أن الأسهم التي تم عرضها للبيع بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع تم بيعها بالكامل.

«أرابتك» تبدأ التصفية

أعلنت شركة أرابتك القابضة، أن مجلس إدارتها أصدر القرارات وأخذ الإجراءات اللازمة للمباشرة في تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن.

وأضافت الشركة أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاثنين الماضي والذي ناقش قرار الإفلاس الذي تبناه شركاؤها خلال اجتماع الجمعية العمومية السابق. (دبي – البيان)

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