8398 حساباً جديداً في سوق دبي بنمو %4.9

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 8398 حساباً جديداً خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، بنمو %4.9، مقارنة بإضافة بنحو 8009 حسابات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

ووصل عدد الحسابات الجديدة خلال نوفمبر إلى 624 حساباً جديداً، واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس» على 75 حساباً، ثم «بي اتش مباشر» 71 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي» نحو 68 حساباً، يليه «أبوظبي التجاري» نحو 54 حساباً، و«الرمز» 53 حساباً، ثم «شعاع» 43 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 33 حساباً، ثم «دبي الإسلامي» 26 حساباً، و«أبوظبي الأول» 21 حساباً و21 حساباً لــ«الضمان» و20 حساباً «أرقام سيكيوريتيز» و20 حساباً لـ«دار التمويل».

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 30 شركة، أكثر من 159.58 ألف صفقة الشهر الماضي بعد التداول على 9.48 مليارات سهم بقيمة 11.86 مليار درهم، وذلك في مقابل 122.28 ألف صفقة من خلال تداول 6.75 مليارات سهم بقيمة 9.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز