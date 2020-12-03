مكافآت جديدة من «أبوظبي التجاري» لعملائه

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن طرق دفع ومكافآت جديدة لعملائه في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

حيث سيتمكن حاملو بطاقات بنك أبوظبي التجاري، من استبدال نقاط «تاتش بوينتس»، بتذاكر الدخول لمرة واحدة، أو تذاكر الدخول السنوية عند شرائها عبر الإنترنت، وبالمشتريات لدى منافذ البيع والمطاعم المتنوعة.

ويمكن لحاملي بطاقات «تاتش بوينتس» من بنك أبوظبي التجاري الراغبين بالاستفادة من هذا العرض، اختيار نقاط «تاتش بوينتس» من بنك أبوظبي التجاري، كطريقة للدفع. كما سيحصل حاملو هذه البطاقات على نقطتين من نقاط مكافآت تاتش بوينتس إضافية، مقابل كل درهم يتم إنفاقه عبر الإنترنت، أو في أي من مدن ياس الترفيهية، خلال الفترة من 1 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر.

وقال ديباك روشلاني رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك أبوظبي التجاري: سعداء بتعزيز شراكتنا مع مدن ياس الترفيهية، حيث يشكل ذلك خطوة إضافية في مسيرتنا الرامية لتوفير خيارات وميزات فريدة لعملائنا. كما يُؤكد هذا التعاون التزامنا بتزويد عملائنا بعروض مبتكرة ومجزية، تمكنهم من قضاء أوقات ترفيهية رائعة، أثناء وجودهم في جزيرة ياس.

وقال الحسن كعبوس الزعابي نائب الرئيس للشؤون التشغيلية في شركة فرح إكسبيرينسز: يسعدنا التعاون مع شركائنا في بنك أبوظبي التجاري، لتزويد عملائهم وضيوفنا بميزات وتسهيلات إضافية لدى زيارتهم مدن ومرافق ياس الترفيهية.

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