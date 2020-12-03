زيادة وتيرة التحول الرقمي بالخدمات المصرفية

المصدر: دبي- البيان

شهد القطاع المصرفي تغيرات جذرية على مدى الأشهر القليلة الماضية، مع التركيز على تجربة العملاء في عالم قائم على التقنيات الرقمية وحدها.

وتمكّن منصة الخدمات المصرفية الرقمية «أبزيلون» من «آي-إكسيد» المصارف من الانتقال إلى اتباع استراتيجية قائمة على الجوال في المقام الأول، وتساعدها على تسريع تحولاتها الرقمية.

وتساعد منصة «أبزيلون» المصارف على تسريع عمليات تهيئة العملاء المؤسسين من خلال منصة تهيئة متكاملة. ويوفر الحل لعملاء المصارف وفرق المبيعات منصة بسيطة وبديهية تعالج دورة حياة رحلة التهيئة بأكملها من البداية ولغاية المرحلة النهائية.

في حين تقدم معظم المصارف نوعاً من حلول التهيئة القائمة على الخدمة الذاتية للمستهلكين، إلا أن عدداً قليلاً جداً من المصارف تقدم منتجات مماثلة لعملائها التجاريين والمؤسسيين. ومع الخدمات المصرفية المتعلقة بالشركات، ينبغي أن يكون الحل مرناً وسريع الاستجابة ليتمكن من دعم المتطلبات التنظيمية المعقدة، وتدفقات العمل الذكية ومتطلبات البيانات المختلفة.

و«آي-إكسيد تكنولوجي سوليوشنز» شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية تقوم بتعزيز التحول الرقمي للمصارف والمؤسسات المالية عالمياً. وتعد مجموعة «أبزيليون» للخدمات المصرفية الرقمية مجموعة من الحلول متعددة القنوات والجاهزة التي توفر تجارب مصرفية متمايزة لعملاء المصارف وموظفيها.

كما تشكل منصة «أبزيليون» للخدمات المصرفية الرقمية بيئة تطوير بصرية منخفضة التعليمات البرمجية تمكن المصارف والمؤسسات المالية من تحقيق مبادراتها الرقمية مع الاستعداد للمستقبل في الوقت نفسه. ويستخدم ما يزيد على 90 مؤسسة مالية، وعملاؤها الذين يناهز عددهم الـ30 مليوناً حول العالم منصة «أبزيليون» للخدمات المصرفية الرقمية.

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