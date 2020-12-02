أسهم الإمارات والسعودية الأفضل عربياً في نوفمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر رصد «البيان الاقتصادي»، تحقيق الأسهم الإماراتية والسعودية أفضل أداء على مستوى الدول العربية خلال تداولات شهر نوفمبر الماضي مدعومة بجملة من المحفزات الإيجابية أسهمت في تعزيز معنويات المستثمرين ورفعت وتيرة الشراء الأجنبي والمؤسسي.

وجاء سوقا دبي والسعودية في المركز الأول بعد صعود مؤشراتهما الرئيسية بنسبة 10.6% لكل منهما على حدة، إذ أغلق الأول عند 2419.6 نقطة، والثاني عند 8747.09 نقطة، فيما حل سوق أبوظبي للأوراق المالية ثانياً بمكاسب 6.7% ليقفز من 4660 نقطة بنهاية أكتوبر إلى 4971.9 نقطة بنهاية نوفمبر.

وقال وسطاء في الأسواق لـــ «البيان الاقتصادي»، إن أسهم الإمارات والسعودية شهدت جملة من المحفزات خلال الشهر الماضي كانت سبباً رئيسياً وراء مكاسبها وتفوقها على أداء باقي البورصات، لا سيما مع حالة التفاؤل التي سيطرت على المعنويات منذ الإعلان عن لقاحات فعّالة ضد «كوفيد 19».

وأضافوا أن أسواق الإمارات شهدت محفزات عدة في مقدمتها تحسن نتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري واللقاح والاكتشافات النفطية الجديدة في أبوظبي، وتعديلات قانون الشركات التجارية.

وبحسب الرصد، جاء سوق فلسطين في المركز الرابع صاعداً 6.4% عند 461.7 نقطة، والدار البيضاء بمكاسب 5.1% إلى 10990 نقطة، فيما ضم المركز الخامس بورصتي مصر وتونس مع صعود مؤشراتهما الرئيسية بنسبة 4.1% لكل منهما على حدة، لتغلق الأولى عند 10943 نقطة والثانية عند 6822.5 نقطة، وسادساً بورصة البحرين مع ارتفاعها 3.5% إلى 1477.5 نقطة.

وسابعاً جاءت بورصة مسقط بمكاسب 2.4% إلى 3643.5 نقطة، والأردن بنمو 1.4% عند 1573.4 نقطة، فيما صعدت بورصة الكويت مع نمو مؤشرها العام 0.3% إلى 5459.49 نقطة.

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