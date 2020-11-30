«دبي التجاري» يفوز بجائزتي «أفضل بنك تجاري» و«أفضل تحول رقمي» 2020

المصدر: دبي- البيان

حصد بنك دبي التجاري، جائزتي «أفضل بنك تجاري» و«أفضل تحول رقمي» ضمن جوائز MEA Finance لعام 2020. جاء ذلك خلال حفل أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك في دبي.

وتسعى الجوائز إلى تكريم المؤسسات المصرفية والمالية من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتميز بإنشاء أنظمة مالية قوية من خلال الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الرقمي بشكل عام.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يعد بنك دبي التجاري من البنوك الوطنية الرائدة في الدولة والتي ركزت منذ نشأتها منذ 50 عاماً على دعم الشركات التجارية في الدولة. كما أننا في طليعة البنوك في تطوير حلول مصرفية رقمية مبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا بناءً على فهم متعمق لمتطلباتهم والتركيز المستمر على تقديم خدمة عملاء استثنائية.

وقال عبد الرحيم النمر، المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي التجاري: الفوز يعد دليلاً على الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لدعم الأعمال التجارية في جميع أنحاء الإمارات.

وقد تم تعزيز روح الشراكة هذه مع عملائنا بشكل أكبر، خاصة خلال جائحة كورونا هذا العام، حيث إننا قمنا بمساعدة الشركات على التغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة من خلال سلسلة من المبادرات.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: تماشياً مع هدفنا بأن نصبح بنكاً رقمياً بالكامل، يعمل البنك باستمرار على تحسين عروضه الرقمية بناءً على استراتيجيته المرتكزة على العملاء وبما يتماشى مع ثقافته المرتكزة على الابتكار. ونحن إذ نواصل رحلتنا نحو التميز، فإن مثل هذه الجوائز ستحفزنا على مواصلة تعزيز خدماتنا لعملائنا وتزويدهم بحلول أكثر ابتكاراً.

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