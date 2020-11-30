المشرق «رائد السوق» بالإمارات في استطلاع يوروموني لإدارة النقد

المصدر: دبي- البيان

حل بنك المشرق بمركز «رائد السوق» في الإمارات. وجاء ثانياً في منطقة الشرق الأوسط في استطلاع مجلة يوروموني حول إدارة النقد 2020، الذي يُعدّ استطلاعاً مرجعياً لقطاع إدارة السيولة النقدية العالمي.

ويعتبر استطلاع يوروموني حول إدارة النقد لعام 2020 الاستطلاع السنوي التاسع عشر لكبار مزودي منتجات وخدمات إدارة السيولة النقدية في العالم. كما يُعدّ استطلاعاً مرجعياً لقطاع إدارة السيولة النقدية العالمي، ودليلاً شاملاً لقطاع إدارة السيولة النقدية في السوق. وحصل المشرق على تصنيف متقدم جداً في معظم المعايير، مع تكريم خاص لإنجازاته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: تؤكد هذه الجائزة تسخيرنا لقوة التكنولوجيا في قطاع الأعمال المصرفية، وكذلك على العمل الدؤوب والالتزام الذي أظهرته فرقنا في تقديم خدمات عالية الجودة ومصممة خصيصاً للعملاء، ولا سيما في قطاع إدارة السيولة النقدية.

وهذه الجائزة أحدث إنجاز في سلسلة النجاحات التي حققها المشرق، حيث حصد في هذا العام لوحده جائزتين خصّه بهما حفل توزيع جوائز مجلة آسياموني لأفضل بنك في الشرق الأوسط، وجائزتين من مجلة وورلد فاينانس، ولقب «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط»؛ إحدى جوائز مجلة يوروموني الإقليمية للتميّز.

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