3 محفّزات تمنح سوق دبي 11.5 ملياراً في أسبوع

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعدت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، وسط عمليات شرائية للمؤسسات، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات، وتزايد الثقة والشهية الاستثمارية للمستثمرين، لا سيما في ظل جملة من المحفزات الإيجابية، بدءاً من اللقاح المحتمل ضد «كوفيد 19»، مروراً بالاكتشافات النفطية الأخيرة بأبوظبي، وصولاً إلى التعديلات الجوهرية على قانون الشركات التجارية.

وربح سوق دبي نحو 11.5 مليار درهم، بعدما صعد مؤشره بنسبة 4.5%، إلى 2420 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ 8 مارس الماضي، وسط صعود جماعي للمؤشرات، يتصدرها البنوك والعقار، فيما كسب سوق أبوظبي 239 مليون درهم، وصعد مؤشره 1.18%، عند 4971.93 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 4 مليارات درهم، منها 2.3 مليار في أبوظبي، و1.7 مليار في دبي، وجرى تداول ملياري سهم موزعة بواقع 544.7 مليوناً في أبوظبي، و1.5 مليار في دبي، من خلال 37.9 ألف صفقة.

وتعزز سوق دبي، بارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 4.93%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.43%، و«إعمار العقارية» 6.89%، و«إعمار مولز» 6.7%، و«إعمار للتطوير» 11.74%، و«داماك» 5.41%، و«ديار» 1.79%، و«دبي للاستثمار» 5.93%، و«سوق دبي المالي» 2.36%، و«العربية للطيران» 7.76%.

بينما في سوق العاصمة، ارتفع «أبوظبي الأول» 1.11%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.36%، و«الدار» 7.29%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.7%، و«دانة غاز» 2.26%، و«أدنوك للتوزيع» 1.74%.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي» اتجاه المستثمرين الخليجيين والأجانب نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 122 مليون درهم، بينما في أبوظبي، عمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافٍ 168.8 مليون درهم.

وعمدت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 358.3 مليون درهم، منها 82 مليوناً في دبي، و276 مليوناً في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 358.3 مليون درهم، منها 82 مليوناً في دبي، و276 مليوناً في أبوظبي.

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