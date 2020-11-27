سوق دبي يسجّل أعلى مستوياته في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق دبي مسيرة صعوده نحو أعلى مستوياته في 9 أشهر مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والنقل مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات.

بينما انخفض سوق أبوظبي طفيفاً مع تعرضه لعمليات جني أرباح محدودة ومستحقة.وارتفع سوق دبي 0.28% أو ما يعادل 6.8 نقاط ليغلق عند 2420 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 8 مارس الماضي مع صعود أسهم البنوك والاستثمار والنقل مقابل انخفاض العقار، فيما هبط سوق أبوظبي 0.34% عند 4971.93 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والطاقة والاستثمار والاتصالات مقابل صعود الطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 667.5 مليون درهم موزعة بواقع 426.7 مليوناً في أبوظبي و240.7 مليوناً في دبي.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.34% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.68% و«المشرق» 0.59%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وزاد قطاع الاستثمار 0.22% مدفوعاً بمكاسب «سوق دبي المالي» 0.93%، بينما استقر «شعاع» و«دبي للاستثمار».

وزاد قطاع النقل 0.89% على أثر مكاسب «العربية للطيران» 2.46%، فيما استقر «أرامكس» وانخفض «الخليج للملاحة» 3.61%، فيما هبط قطاع العقار 0.19% مع تراجع «ديار» 1.04% و«الاتحاد العقارية» 0.36% و«إعمار العقارية» 0.31%، وارتفع «إعمار للتطوير» 0.36%.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض البنوك 0.22% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.47% و«أبوظبي التجاري» 0.16%، بينما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.91%، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 1.06% مع انخفاض سهم «اتصالات» بذات النسبة.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.86% مع هبوط «الواحة» 2.73% و«العالمية القابضة» 0.7%، فيما ارتفع «إشراق» 0.63%، وانخفض الطاقة على أثر تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.85%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.44% و«طاقة» 0.68%. تصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 84.5 مليون درهم. وحقق «جلفار» أكبر وتيرة صعود 10.29%، فيما كان «وطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

«إعمار العقارية»

هيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط في سوق دبي مستقطباً 42.6 مليون درهم، يليه «العربية للطيران» 28.6 مليون درهم، وحقق «مصرف عجمان» أكبر وتيرة صعود بنحو 3.4%، فيما كان «المدينة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.5%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بـ17.9 مليون درهم.

إفصاحات

★ تعقد شركة «الجرافات البحرية الوطنية» اجتماع الجمعية العمومية في 14 ديسمبر القادم للموافقة على صفقة توحيد الأعمال مع شركة «الإنشاءات البترولية»، والموافقة على إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سند وبإجمالي 2.53 مليار درهم ومساهمي الأقليلة في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية كسعر استحواذ يتم سداده من قبل «الجرافات البحرية» على «الإنشاءات» ليصار إلى تحويل هذه السندات إلى عدد 575 مليون سهم، ويتم زيادة رأسمال الجرافات عند تحويل هذه السندات ليصبح 825 مليون درهم.

★ أوضحت شركة «أغذية» أن الأثر المالي لصفقة الاستحواذ على مخبز في الكويت سيظهر في الربع الأول 2021.

★ تعقد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة اجتماع الجمعية العمومية في 13 ديسمبر للنظر في سياسة توزيع الأرباح.

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