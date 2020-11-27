إماراتيتان تفوزان بسيارتي «تيسلا» من «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، عن أسماء الفائزين المحظوظين بجوائز حساب التوفير «كنوز» في سحب شهر أكتوبر 2020، حيث فازت أمل الأهدل وحور نور السيني من الإمارات بسيارتي «تيسلا» جديدتين كلياً.

بينما فاز كلٌ من غولزار بيجوم ومحمد ياخوب من الهند؛ ومحمد سريباني من إيران؛ وأحمد عمر ماغوم وشيماء محمد عبدالله من الإمارات، بجائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم. وجاء ذلك في إطار الحملة الترويجية التي تستمر من شهر أكتوبر حتى ديسمبر 2020، وتتيح للمتعاملين فرص الفوز بست سيارات من طراز «تيسلا».

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا أن نساهم في تحقيق أحلام سبعة فائزين محظوظين لهذا الشهر. وبالنيابة عن الإمارات الإسلامي، أغتنم هذه الفرصة لتقديم أحر التهاني والتبريكات لجميع الفائزين، ولتشجيع متعاملينا على مواصلة الادخار لتتسنى لهم فرصة الفوز بواحدة من 4 سيارات «تيسلا» حتى شهر ديسمبر 2020، إضافة إلى فرصة الفوز بجوائز نقدية أسبوعية قدرها 50 ألف درهم وجائزة ربع سنوية كبرى قدرها مليون درهم».

ويعتبر حساب التوفير «كنوز» الفائز بجائزة «أفضل منتج مصرفي» المرموقة من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو» في عام 2018، أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها «الإمارات الإسلامي»، ويمنح المتعاملين الحاليين والجدد فرصة الفوز بالعديد من الجوائز المجزية، ومنها الجائزة الكبرى وقدرها مليون درهم كل ثلاثة أشهر أو سيارة تيسلا كل شهر، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. ويحظى المتعاملون بفرصة الفوز بجوائز نقدية قدرها 50 ألف درهم أسبوعياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حساباتهم.

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