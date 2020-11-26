2.7 مليار مكاسب الأسهم.. وسوق دبي يتجاوز 2400 نقطة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم مسيرتها الإيجابية في ختام جلسة أمس، بمكاسب سوقية ناهزت 2.7 مليار درهم بدعم رئيس من «العقار» و«البنوك» مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات وتزايد الثقة، لا سيما في ظل سلسلة من المحفزات الإيجابية، بدءاً من اللقاح المحتمل ضد «كوفيد 19» مروراً بالاكتشافات النفطية الأخيرة، وصولاً إلى التعديلات الجوهرية على قانون الشركات التجارية.

وواصل سوق دبي التحليق مع ارتفاعه 0.57% إلى 2413.2 نقطة متجاوزاً حاجز 2400 للمرة الأولى منذ مارس الماضي مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والتأمين والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.85% إلى 4989 نقطة مقترباً من 5 آلاف نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والإستثمار والتأمين والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 878.8 مليون درهم منها 440.5 مليوناً في دبي و438.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 542.35 مليون سهم، موزعة بواقع 436.4 مليوناً في دبي و105.95 ملايين في أبوظبي، من خلال 9398 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.77% مع نمو «إعمار العقارية» 0.92% و«إعمار للتطوير» 0.73% و«إعمار مولز» 0.52% و«الاتحاد العقارية» 3.35% و«ديار» 2.49% فيما انخفض «داماك» 0.84%، ونما قطاع البنوك 0.6% بفعل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.9% مع استقرار «الإمارات دبي الوطني».

وصعد قطاع النقل 0.32% مع صعود «العربية للطيران» 0.82% فيما استقر «أرامكس» وانخفض «الخليج للملاحة» 0.24%، بينما انخفض قطاع الاستثمار 0.57% مدفوعاً بهبوط «دبي للاستثمار» 0.79%.

هيمن «إعمار العقارية» التداولات على النشاط مستقطباً 80 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 70 مليون درهم، وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 14.83%، فيما كان «المدنية للتمويل» الأكثر انخفاضاً 3.84%.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.79% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.94% و«أبوظبي التجاري» 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%، وصعد قطاع العقار 3.93% نتيجة ارتفاع «الدار» 4.07%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.78% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 0.25% و«الواحة كابيتال» 4.76% و«إشراق» 1.28%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» وتراجع قطاع الطاقة 0.15% مع هبوط «طاقة» 1.35% فيما ارتفع «دانة غاز» 0.45% واستقر «أدنوك للتوزيع».

تزعم «الدار العقارية» النشاط بنحو 125.74 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 90.24 مليون درهم، وحقق «أدنيك» أكبر ارتفاع بنسبة 14.89%، فيما كان «البنك التجاري الدولي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.93%.

ومالت المؤسسات نحو الشراء، بـ 76.6 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بـ 76.6 مليوناً.

عمومية «أرامكس»

أعلنت شركة أرامكس عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل للنظر في اعتماد قرار خاص بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

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