«الإمارات دبي الوطني» يطلق منصة «بزنس أونلاين» لمعاملات الشركات

المصدر: دبي-البيان

أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني»، اليوم عن إطلاق منصة «بزنس أونلاين» العالمية الجديدة للمعاملات المصرفية للشركات.

وتشمل المنصة الموحدة المتعددة القنوات خدمات المجموعة بأكملها، وتوفر باقة شاملة من حلول إدارة النقد والتمويل التجاري وإدارة السيولة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات الحكومية.

ويتمثل الهدف من تطوير المنصة المبتكرة في تبسيط إدارة رأس المال التشغيلي والعمليات المعقدة وتمكين الشركات من الحصول على رؤية شاملة لكافة تعاملاتها المالية وحساباتها وأنشطتها في كافة الأسواق التي تعمل فيها. وتتيح المنصة للعملاء تنفيذ المعاملات الدولية بسلاسة والتمتع برؤية متكاملة لأرصدتهم بمختلف المناطق والعملات، والاستفادة من الإرشادات المعدّة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم.

وبفضل تكاملها مع الحلول التي يوفرها عدة شركاء للتكنولوجيا، تعد منصة «بزنس أونلاين» حلاً مثالياً للتعقيدات وارتفاع التكاليف المرتبطة بتشغيل واجهات الأنظمة المنفصلة، وبهذا تتيح للشركات مدخلاً شاملاً لعدة منتجات مصرفية.

ومن أحد الأمثلة على ذلك، «نظام إدارة موارد المؤسسة» الذي توفره شركة SAP الرائدة في مجال التقنيات ويتيح لمنصة «بزنس أونلاين» دعم كافة الاحتياجات التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكّنها من متابعة معاملاتها المصرفية والتدفق النقدي عبر باقة خدمات تشمل أقسام المحاسبة والمبيعات والمخزون والشراء وإدارة علاقات العملاء وغيرها.

وتوفر المنصة المتعددة القنوات تجربة عملاء متميزة تم تطويرها بالتعاون مع أكثر من 3000 عميل من عملاء الخدمات المصرفية للشركات والأعمال في البنك، كان البنك قد استطلع آراءهم عبر الاستطلاعات الإلكترونية والمقابلات الشخصية وورش العمل المخصصة. وشهدت مرحلة التطوير تحسين مجموعة محددة مسبقاً من تجارب العملاء والمستخدمين لعدة سيناريوهات لأعمال الشركات

وذلك عبر ورش عمل التفكير التصميمي التي ساهمت بتسهيل التنقل بين وظائف المنصة وإنشاء لوحات مخصصة حسب المستخدمين. ومن أبرز مزايا المنصة، لوحة التحكم التي تضم أيقونات مصغرة توفر المعلومات ذات الصلة وحسب السياق لمدراء الخزينة في الشركات، ومنها صافي المركز المالي وملخص الحسابات ومركز تعاملات الصرف الأجنبي واستخدام آليات التمويل وصرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وتوفر المنصة للعملاء قاعدة بيانات غنية تضم كشوفات الحسابات المفصلة والتقارير القابلة للتخصيص والتنبيهات والإشعارات المباشرة وتنزيل الإرشادات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تأتي منصة ’بزنس أونلاين‘ لتسهم في ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة مزودي الخدمات المصرفية للشركات.

وباعتباره سبّاقاً على مستوى المنطقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ومزوداً موثوقاً للحلول الذكية المخصصة للأعمال، يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن ندعم عملاءنا في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأعمال عبر هذه المنصة الموحدة والآمنة وسهلة الاستخدام لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية وفي مختلف المناطق».

وأضاف: «تم تطوير ’بزنس أونلاين‘ استناداً لآراء ومقترحات المستخدمين وهي متوافقة مع حلول إدارة موارد المؤسسة‘ من SAP، لتوفر بذلك منصة شاملة تلبي كافة متطلبات عملائنا على صعيد إدارة رأس المال التشغيلي، إضافة إلى دعم مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الرقمي في جميع جوانب الأعمال».

من جهته، قال روبرت كامينغز، الرئيس العالمي للخدمات المالية بوحدة الخدمات المصرفية الدولية لدى SAP: «رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح لمزودي الخدمات المصرفية والشركات المالية فرصة اغتنام التحول الرقمي للارتقاء بإجراءات أعمالهم والتجارب المقدمة لعملائهم.

ومن خلال توفير حل SAP Business ONE للشركات الصغيرة والمتوسطة، أصبح بإمكان عملاء بنك الإمارات دبي الوطني الارتقاء بعملياتهم والتمتع برؤية شاملة وفورية لمختلف وحدات أعمالهم، والتوسع استعداداً لمواكبة الموجة المقبلة من الابتكار الرقمي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز