«الشارقة الإسلامي» يقدم خدماته الجمعة في «ميجامول» و«مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف»

المصدر: الشارقة - البيان

بدأ مصرف الشارقة الإسلامي أخيراً، تقديم خدماته المصرفية أيام الجمعة ليكون متاحاً لكل عملائه طوال أيام الأسبوع في 3 فروع، تشمل كلاً من «ميجامول» و«مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف».

حيث تقوم هذه الفروع بتقديم كل الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة كمبادرة رائدة يقدمها المصرف لعملائه في إطار الحرص على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة في الأوقات المناسبة لهم.

ووفقاً للمبادرة الجديدة، اعتمد مصرف الشارقة الإسلامي المواعيد الجديدة خلال عطلة يوم الجمعة لخدمة عملائه في الثلاثة فروع بحيث تبدأ من الساعة الثالثة ظهراً وتستمر لغاية الساعة التاسعة مساءً، الأمر الذي يعكس ضمان المصرف لخدمة عملائه وتلبية متطلباتهم المالية في الوقت الذي يتلاءم مع ظروف حياتهم العملية.

وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف: «تمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً وتأتي ضمن التزام المصرف بمواصلة تعزيز خدماته باعتبارها وسيلة لتقديم المزيد من الراحة والقيمة المضافة للعملاء، وفي إطار سعينا نحو الابتكار واتباع أفضل الممارسات.

حيث ستسهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل وتوطيد العلاقات القائمة مع العملاء من خلال منحهم خيارات أوسع فيما يتعلق بمواعيد مراجعة المصرف لتشمل كل أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة».

وأضاف: «تشكل شبكة فروعنا وجميع قنوات تقديم خدماتنا المصرفية محوراً أساسيّاً في إطار جهودنا لإقامة شراكات مع العملاء لتحقيق التميز في إطار التطورات الرقمية السريعة لاحتياجات عملائنا، وسوف نواصل مبادرات التطوير لتلبية توقعاتهم المستقبلية وفق أعلى المعايير المصرفية».

ويسعى مصرف الشارقة الإسلامي إلى تطبيق استراتيجية التواجد القريب من متعامليه وتلبية احتياجاتهم المصرفية والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال التواجد في أماكن التسوق الكبرى الحيوية والتوسع والانتشار الجغرافي، إضافة إلى التوسع عن طريق الخدمات الذكية المبتكرة.

حيث سجل المصرف نمواً بنسبة 55% في استخدام القنوات الإلكترونية والخدمات الذكية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي.

ويوفر المصرف كل الخدمات والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار «نلتزم لننتصر»، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.

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