«دبي الإسلامي» يدرج صكوكاً دائمة بمليار دولار

المصدر: دبي - البيان

قرع أمس بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار.

وحققت الصكوك معدل اكتتاب قوي بلغ 5.7 أضعاف، واستقطبت أكثر من 150 من كبار المستثمرين من الشرق الأوسط ومن باقي دول العالم. ويعدّ معدل الربح السنوي 4.625%، أقل نسبة على الإطلاق في العالم حققها بنك على إصدار صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: نجاح البنك في إتمام هذه الصفقة التاريخية التي تحمل أقل عائد يحققه أي بنك على الإطلاق على مستوى العالم على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، والصكوك الوحيدة من نوعها التي يتم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك والمكانة التي يتمتع بها لدى كل من المستثمرين الدوليين والإقليميين. ويعدّ البنك المصدر الرائد للصكوك في الإمارات من حيث القيمة في ناسداك دبي بإجمالي بلغ 7.3 مليارات دولار بما في ذلك هذا الإدراج.

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