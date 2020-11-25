تعديلات قانون الشركات تمنح أسهم دبي 5 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عزز سوق دبي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أضاف أمس مكاسب جديدة تربو على 5 مليارات درهم مع ملامسته حاجز 2400 للمرة الأولى في 8 أشهر ونصف الشهر مع استمرار حالة التفاؤل، لا سيما بعد الإعلان عن مرسوم بقانون لتعديل قانون الشركات التجارية، وخصوصاً ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بينما انخفض سوق أبوظبي بضغط عمليات جني أرباح.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.92%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في أسبوعين، إلى 2399.5 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.54% عند 4947.28 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.01 مليار درهم، منها 470.26 مليوناً في دبي و541.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 473 مليون سهم، موزعة بواقع 331 مليوناً في دبي و142 مليوناً بأبوظبي، عبر تنفيذ 8540 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 4.12% مع نمو «إعمار العقارية» 4.51% و«إعمار للتطوير» 6.22% و«إعمار مولز» 3.26% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«ديار» 0.35% و«داماك» 5.35%، فيما زاد قطاع البنوك 0.91% على وقع مكاسب «دبي الإسلامي» 1.38% و«الإمارات دبي الوطني» 0.47%.

ونما قطاع الاستثمار 1.66%. وزاد قطاع النقل 1.28% .

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 120.13 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 79.3 مليوناً. وحقق «إعمار للتطوير» أكبر ارتفاع بنسبة 6.22%، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.58%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 43.25 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.93%، ونزل قطاع الاستثمار 1.25%.وارتفع قطاع الاتصالات 0.12% بدعم نمو سهم «اتصالات» بذات النسبة، فيما زاد قطاع العقار 0.06%. وصعد قطاع الطاقة 0.07%.

وتزعم «الدار العقارية» النشاط بنحو 117.18 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 99 مليوناً. وحقق «ميثاق» أكبر وتيرة صعود بنسبة 5.28%، فيما كان «دار التمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.12%، ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 6 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

★ باعت شركة «أملاك للتمويل» 1.2 مليون سهم من أسهمها، ما نسبته 0.00081% من رأس المال المكتتب. وقالت الشركة أمس في بيان لسوق دبي المالي، إن سعر الأسهم المبيعة بلغ 0.2555 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرة إلى أن عملية البيع تمت من خلال وسيطها «ENBD Securities». وأضافت إن عدد الأسهم المتبقية للبيع بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية يبلغ 6.86 ملايين سهم.

★ شهد سهم «دار التمويل» أمس تنفيذ 3 صفقات كبيرة على عدد 26.25 مليون سهم بقيمة 55.13 مليون درهم.

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