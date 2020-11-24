بنك دبي الإسلامي يدرج صكوكاً بمليار دولار في بورصة ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

قرع اليوم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي.

حققت الصكوك معدل اكتتاب قوي بلغ 5.7 أضعاف، واستقطبت أكثر من 150 من كبار المستثمرين من الشرق الأوسط ومن باقي دول العالم. ويعدّ معدل الربح السنوي 4.625%، أقل نسبة على الإطلاق في العالم حققها بنك على إصدار صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول.

ويعتبر هذا الإصدار الناجح، أول إصدار لبنك دبي الإسلامي، منذ إكماله عملية دمج نور بنك، مما يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من البنوك الإسلامية الرائدة في العالم.

وبهذه المناسبة صرّح الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "إن الإقبال الهائل الذي شهده إصدارنا الأخير، يدل بوضوح على ثقة السوق في استراتيجية نمو بنك دبي الإسلامي ودورنا القيادي الفعال في دعم اقتصاد الإمارات في مواجهة تحديات كوفيد-19. كما أن نجاح بنك دبي الإسلامي في اتمام هذه الصفقة التاريخية التي تحمل أقل عائد يحققه أي بنك على الإطلاق على مستوى العالم على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، والصكوك الوحيدة من نوعها التي يتم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك والمكانة التي يتمتع بها لدى كل من المستثمرين الدوليين والإقليميين".

"وتماشياً مع الطموحات التي وضعتها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل مبادراتنا الرائدة التي تدعم اقتصاد دولة الإمارات والأسواق الدولية على حد سواء خلال هذه الجائحة. إن إدراج صكوكنا في بورصة ناسداك دبي، باعتبارها البورصة المالية الدولية في المنطقة، يدعم علاقاتنا بالمستثمرين على مستوى العالم كما يوفر لنا حضوراً عالمياً مع هيكل تنظيمي موثوق به".

يعدّ بنك دبي الإسلامي المصدر الرائد للصكوك في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة في ناسداك دبي بإجمالي بلغ 7.3 مليار دولار أمريكي بما في ذلك إدراجه الأخير بقيمة مليار دولار أمريكي.

وعلّق عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "نحن ملتزمون بدعم بنك دبي الإسلامي كأحد البنوك الرائدة في المنطقة حيث يواصل تطويره كمزود مهم لخدمات التمويل الإسلامي للشركات والأفراد. كما ستواصل دبي توسعها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي".

وترفع صكوك بنك دبي الإسلامي الأخيرة إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 75.3 مليار دولار، مما يجعل الإمارة واحدة من أكبر مراكز إدراج السندات الإسلامية في العالم من حيث القيمة.

كما وصلت قيمة إدراجات الصكوك والسندات الجديدة في ناسداك دبي منذ بداية 2020 حتى الآن إلى مستوى سنوي قياسي بلغ 18.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4% عن الرقم القياسي السابق البالغ 17.7 مليار دولار أمريكي الذي سجل خلال عام 2019 بأكمله.

وأضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "نظرًا لحفاظ سوق الصكوك والسندات على حيويته وقوته خلال عام 2020، أسعدنا في ناسداك دبي التعاون مع كبار المصدرين في الإمارات وخارجها لدعم إدراجاتهم. ونحن نتطلع إلى مزيد من التوسع في أنشطة سوق الصكوك والسندات خلال الأشهر والسنوات القادمة، وذلك لتعزيز المزيد من الفرص ومعاملات زيادة رأس المال لصالح المستثمرين الإقليميين والعالميين.

ووُفقًا لرفينيتيف، فقد بلغ الإصدار العالمي للصكوك 130.5 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بزيادة 2.5٪ عن 127.3 مليار دولار أمريكي التي سجلت في نفس الفترة من عام 2019.

ويقدر تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020/2021، أن قيمة جميع أصول التمويل الإسلامي سترتفع بنسبة 28%، من 2.88 تريليون دولار أمريكي في 2019 إلى 3.69 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024.

تم إدراج صكوك بنك دبي الإسلامي الأخيرة بقيمة مليار دولار أمريكي في ناسداك دبي بتاريخ 19 نوفمبر 2020.

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