بنك أبوظبي الأول يطلق خدمة الخصم الإلكتروني المباشر لأتمتة عمليات الدفع

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق بنك أبوظبي الأول، نظام الخصم الإلكتروني المباشر؛ الخدمة الجديدة التي تتيح للشركات تزويد عملائها بحلول آلية لسداد المدفوعات. وباستخدام نظام الخصم الإلكتروني المباشر، يمكن للتجار تحصيل المدفوعات عن طريق الخصم من الحسابات المصرفية مباشرة، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من العميل.

وتضمن هذه التقنية أسلوب دفع مركزياً أكثر أماناً، ويضمن العديد من المزايا الأخرى بما في ذلك خفض زمن دورة تحويل النقد وتعزيز كفاءة التكاليف الإدارية. وبدورهم، يستفيد العملاء من توفير الوقت وسلاسة أسلوب الدفع الجديد الذي يغني عن كتابة وإرسال الشيكات أو الدفع نقداً أو باستخدام البطاقات المصرفية.

ويلغي نظام الخصم الإلكتروني المباشر الذي أطلقه بنك أبوظبي الأول العمليات اليدوية والورقية المستخدمة حالياً، عبر تقديم حل تقني فوري لتسجيل تفويضات الخصم وتجربة رقمية متكاملة يستفيد منها عملاء البنك من التجار والمستهلكين على حد السواء.

كما سيستفيد المستخدمون من مرونة أكبر في العمليات بالتزامن مع توفير تكاليف العمليات التقليدية، حيث تتيح البوابة الرقمية الجديدة لهم خاصية التسجيل ذاتياً. وبالإضافة إلى ذلك، توفر بوابة نظام الخصم الإلكتروني المباشر منصة مركزية لعرض وإدارة كل تفويضات الخصم والمدفوعات السابقة والآجلة أيضاً.

وقال مانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: «يمثل إطلاق خدمة الخصم الإلكتروني المباشر نقلة نوعية مهمة تدعم استراتيجية التحول الرقمي في البنك؛ إذ نحرص باستمرار على دراسة كل السبل المتاحة لإثراء تجربة عملائنا من الشركات، ليكونوا بدورهم قادرين على تقديم تجربة أفضل لعملائهم أيضاً. ويساهم النظام الرقمي الجديد في الحد من ضرورة التفاعل المباشر بين التاجر والعميل، من خلال عمليات دفع غير ورقية ومؤتمتة بالكامل. ونتطلع قدماً إلى دور هذا النظام الجديد في تعزيز اعتماد خدمات الخصم المباشر على مستوى الإمارات.

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