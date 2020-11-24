أصول البنوك الوطنية الأعلى نمواً خليجياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حققت البنوك الوطنية المدرجة أعلى معدل نمو من حيث الأصول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقرير صادر عن «كامكو إنفست».

وذكر التقرير أن أصول البنوك المدرجة في الإمارات سجلت أعلى معدل نمو بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، تليها السعودية والكويت بنسبة 2% و1.9% على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية واصلت إظهار مرونة هائلة من حيث نمو الأصول في الربع الثالث 2020، مسجلة نمواً 2.2% لتصل إلى 2.53 تريليون دولار، مقابل 2.47 تريليون نهاية الربع الثاني 2020.

ولفت إلى أن صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون واصل تراجعه في الربع الثالث ليصل إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة ببلوغه نسبة 2.98% مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية على مستوى المنطقة والعالم أجمع، هذا إلى جانب استمرار نمو صافي القروض.

وأوضح أن صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية تراجع إلى أدنى مستوياته في الربع الثاني، بينما شهد انتعاشاً قوياً في الربع الثالث 2020 بنمو 56.5% على أساس ربع سنوي، وصولاً إلى 7.5 مليارات دولار، إلا أن إجمالي الربح ما زال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وأوضح التقرير أن انتعاش الأرباح في الربع الثالث يعزى بصفة رئيسة إلى انخفاض المخصصات في هذه الفترة المالية بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل، كما ساهم نمو الدخل من غير الفائدة أيضاً في تعزيز نمو الأرباح الفصلية.

وذكر التقرير أن مخصصات خسائر القروض للبنوك الخليجية انخفضت في الربع الثالث عن المستويات القياسية التي شهدتها في الربع الثاني، لتصل إلى 4.4 مليارات دولار مقابل 5 مليارات في الربع الثاني، إلا أنه على الرغم من هذا التراجع، يعد المستوى الإجمالي للمخصصات المستقطعة في الربع الثالث أكثر ارتفاعاً مقارنة بالمستويات التاريخية وثاني أعلى مستوى على مدار السبعة عشر ربعاً الماضية.

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