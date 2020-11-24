صفقة كبيرة على «الرمز كوربوريشن»

المصدر: (دبي - البيان)

شهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» بقيمة إجمالية 51.168 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوق، أمس، تمت الصفقة على نحو 88.99 مليون سهم بسعر 0.575 درهم للسهم، علماً بأن سعر السهم المتداول في السوق 0.55 درهم.

ومن خلال هذه الصفقة، استحوذ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على نحو 17.54% من شركة «الرمز كوربوريشن».

وكان سوق دبي المالي أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً).

ووضع السوق شرطاً ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

ويقوم السوق بتنفيذ الصفقة الكبيرة المباشرة عبر نظام التداول خلال جلسة خاصة بين الثامنة وحتى الثامنة والنصف صباحاً، علماً بأن الحد الأدنى لعدد الأسهم المراد تداولها يجب ألا يقل عن 3% من رأسمال الشركة المدرجة، أو ألا تقل قيمة الصفقة عن 200 مليون درهم وقت الإعلان عن الصفقة المباشرة.

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