الأسهم تعزز مكاسبها بـ 10.3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 10.3 مليارات درهم، مع مواصلة المؤشرات التحليق لمستويات قياسية في ظل حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات بعد الإعلان عن اكتشافات نفطية جديدة بأبوظبي، والكشف عن وصول أولى شحنات لقاح «كوفيد 19» للدولة منتصف ديسمبر.

وارتفع سوق دبي 1.27% إلى 2354.24 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 8 مارس الماضي مع ارتفاع العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين، فيما صعد سوق أبوظبي 0.8% عند 4974.27 نقطة محققاً أعلى مستوى منذ 23 فبراير المنصرم، بدعم صعود البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 794.2 مليون درهم منها 473.2 مليوناً في أبوظبي و321 مليوناً بدبي، وجرى التداول على 351.84 مليون سهم، موزعة بواقع 106.24 ملايين في أبوظبي و245.6 مليوناً بدبي، من خلال تنفيذ 8008 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.22% مع نمو «إعمار العقارية» 0.64% و«إعمار للتطوير» 2.8% و«إعمار مولز» 2.22% و«الاتحاد العقارية» 1.13% و«داماك» 1.81%، فيما استقر «ديار»، وزاد قطاع البنوك 1.53% على إثر ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.93% و«الإمارات دبي الوطني» 2.43%.

ونما قطاع الاستثمار 2.18% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.5% و«سوق دبي المالي» 2.13%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 2.09%، وصعد قطاع النقل 0.5% مدفوعاً بصعود «أرامكس» 1%، فيما استقر «العربية للطيران»، وانخفاض «الخليج للملاحة» 3.14%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 65 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 37 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 31.4 مليون درهم، وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.73%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.14%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 38.9 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.07% مع نمو «أبوظبي الإسلامي» 1.74%، فيما استقر «أبوظبي الأول» وانخفض «أبوظبي التجاري» 1.29%. وزاد قطاع العقار 1.65%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.1% بدفع صعود «العالمية القابضة» 1.76%، وصعد قطاع الاتصالات 2.4% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الطاقة 1.17% بعد صعود «أدنوك للتوزيع» 1.72% و«طاقة» 0.68% و«دانة غاز» 0.9%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط بسيولة 97 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 95.86 مليون درهم. وحقق «دار التمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 9.68%، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.87%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 71.25 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

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