شراكة بين «دبي التجاري» و«قوة البرق» لإصدار بطاقات الدرهم الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية في دولة الإمارات، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع قوة البرق لخدمات رجال الأعمال، لتكون شريكاً للبنك في إصدار وتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة، والتي تعد إحدى مبادرات وزارة المالية.

وتعد بطاقة الدرهم الإلكتروني وسيلة دفع ذكية تمكن المستخدمين من تسديد رسوم مجموعة واسعة من الخدمات في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما ستوفر بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة مستوى عالياً من الراحة والأمان والمرونة لجميع المدفوعات في الوزارات.

وقد أعلن بنك دبي التجاري مؤخراً عن كونه أول بنك في دولة الإمارات يتعاون مع وزارة المالية لإصدار الجيل الثالث من بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة والحصول على المدفوعات التي تتم من خلال البطاقة الجديدة. ومن خلال هذه الشراكة مع قوة البرق لخدمات رجال الأعمال، يعد البنك من أوائل المبادرين في إصدار بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة للعملاء.

وستمكن هذه الشراكة العملاء من زيارة أي من مراكز قوة البرق لخدمات رجال الأعمال البالغ عددها 41 فرعاً والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة للحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة من فئة هلا أو تعبئة بطاقاتهم الحالية بسهولة.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومدير إدارة الإيرادات العامة في وزارة المالية: «تحرص وزارة المالية على توطيد أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم عملية التحول للاقتصاد الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وتشكل منظومة الدرهم الإلكتروني التي تستند إلى أحدث التقنيات العالمية لخدمات الدفع غير النقدي واحداً من أبرز الإنجازات للوزارة التي قدمت من خلالها وسيلة ذكية وسهلة وآمنة لدفع رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية عن بُعد».

وأضاف اليتيم: «تواصل وزارة المالية العمل على تطوير منظومة الدفع الرقمية المتكاملة في الدولة، سواء لجهة تبني أحدث تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا المالية، أو لجهة إطلاق المبادرات التحفيزية لتشجيع مختلف فئات المجتمع لتبني الخيارات الرقمية المتقدمة، وبما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية».

تعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات بدفع التحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية ونظام المدفوعات، وكجزء من التزام بنك دبي التجاري بتطوير حلول مالية مبتكرة، يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع قوة البرق لخدمات رجال الأعمال لتوفير وسيلة مريحة وسهلة للعملاء للحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة وتعبئتها».

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: «نحن سعداء للغاية بالشراكة مع قوة البرق وإثراء التجربة المصرفية لعملائنا. نحن نعمل باستمرار لدعم المبادرات الحكومية وتوفير أكبر قدر من الراحة لعملائنا، من خلال توسيع قاعدة شركائنا الذين يساعدوننا في تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا».

من جهته، قال فاروق حسين السهلاوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب - قوة البرق لخدمات رجال الأعمال: «يسعدنا التعاون مع بنك دبي التجاري لنكون جزءاً من التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال كوننا شريك قناة لإصدار وتعبئة بطاقة الدرهم الإلكتروني الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية. نحن في قوة البرق نبحث دائماً عن طرق جديدة لتحسين خدماتنا وتقديم أفضل تجربة لعملائنا».

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