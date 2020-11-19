سوق دبي يواصل التحليق قرب مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصل سوق دبي التحليق قرب مستويات ما قبل الجائحة بعد تجاوزه حاجز 2300 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته في 8 أشهر ونصف، مدفوعاً بشكل رئيسي بمكاسب أسهم العقار على وقع المشاريع والاستثمارات المعلنة خلال «سيتي سكيب دبي».

وارتفع سوق دبي 0.28% إلى 2323.95 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 8 مارس الماضي مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.16% إلى 4952.36 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 854 مليون درهم موزعة بواقع 531.3 مليوناً بأبوظبي و322.8 مليوناً في دبي. وجرى تداول 374.2 مليون سهم، منها 159.5 مليوناً بأبوظبي و214.7 مليوناً بدبي، من خلال 7670 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع العقار 0.52% وسط صعود جماعي للأسهم يتصدرها «إعمار العقارية» 0.32% و«إعمار للتطوير» 0.4% و«إعمار مولز» 0.57% و«الاتحاد العقارية» 1.93% و«ديار» 1.08% و«داماك» 0.89%، وزاد قطاع البنوك 0.14% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.94%.وزاد قطاع الاستثمار 1.33% على وقع مكاسب «دبي للاستثمار» 1.7% و«سوق دبي المالي» 0.47% و«شعاع كابيتال» 0.3%، ولم يشهد قطاع النقل تغييراً يذكر.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 93.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 76.14 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 32.2 مليون درهم، وحقق «غلفا للمياه» أكبر ارتفاع 14.37%، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.93%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض البنوك 0.27%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.15%. وهبط قطاع الاتصالات 0.7%.

وارتفع قطاع العقار 2.08%، وزاد قطاع الطاقة 1%. وتزعم «الدار» النشاط بنحو 151 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 91 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 79 مليون درهم. وحقق «بنك الشارقة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.93%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.99%.

المؤسسات

وعمدت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 110 ملايين درهم، منها 57.05 مليوناً بدبي و52.95 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 110 ملايين درهم موزعة بواقع 57.05 مليوناً في دبي و52.95 مليوناً بأبوظبي.

شراكة لشعاع كابيتال

أعلنت «شعاع كابيتال»، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «آرتون كابيتال» شركة الاستشارات العالمية والمتخصصة ببرامج الإقامة والجنسية القائمة على الاستثمار. وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أمس، إن هذه الشراكة تهدف إلى ابتكار منتجات وفرص استثمارية تشمل صندوقاً بقيمة 100 مليون يورو لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للأسواق، وتلبية الطلب المتنامي على برامج الإقامة الثانية والجنسية.

وهذه الصناديق تستهدف تحقيق عوائد تتجاوز نسبتها 20%. وتم رصد مشروعين متعددي الاستخدامات في الجبل الأسود كاستثمارات محتملة.

إفصاحات

★ أعلنت «أملاك للتمويل»، تعيين أحمد عمر سلامة في منصب الرئيس التنفيذي المالي بالشركة.

★ قالت «يونيكاي للأغذية» إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 17.3 مليون درهم بنهاية 30 سبتمبر 2020، تشكل 53.4% من رأسمالها البالغ 32.37 مليون درهم.

★ وافق مجلس إدارة «أمانات القابضة»، على انتخاب حمد عبد الله الشامسي رئيساً لمجلس الإدارة، وشامشير فاياليل نائباً له وعضواً منتدباً للشركة. وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن المجلس عين كذلك أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

★ أفادت «الاستشارات المالية الدولية القابضة» المدرجة ببورصتي دبي والكويت، بانخفاض نسبة مساهمتها في شركتها التابعة الأولى للتأمين التكافلي من 90.984% إلى 53.447% نتيجة لتسوية بعض المديونيات المستحقة في إطار خطة إعادة هيكلة ديون الشركة.

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