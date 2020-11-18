صعود سوق دبي مقترباً من مستويات مارس

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم صعودها بختام جلسة أمس، مواصلة الزحف نحو مستويات جديدة هي الأعلى منذ عدة أشهر وسط حالة من التفاؤل بعد نهاية ماراثون النتائج الفصلية والأنباء الإيجابية الجديدة بشأن لقاح آخر لـ«كوفيد 19»، إضافة إلى تفاعل أسهم العقار إيجاباً مع المشاريع والاستثمارات المعلنة في معرض سيتي سكيب دبي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.79% إلى 2317.31 نقطة متجاوزاً حاجز 2300 نقطة للمرة الأولى في شهرين، ومقترباً من مستويات مارس بدعم من مكاسب العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات، فيما صعد سوق أبوظبي 0.17% عند 4960.13 نقطة مع ارتفاع البنوك والعقار والاستثمار والصناعة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، منها 1.25 مليار في أبوظبي و348.9 مليوناً بدبي، وجرى تداول 480.4 مليون سهم، موزعة بواقع 259.8 مليوناً في أبوظبي و220.6 مليوناً بدبي، من خلال 7698 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.18% مع تفاؤل المستثمرين بالاستثمارات التي يؤكد عليها معرض «سيتي سكيب دبي»، إذ صعد «إعمار العقارية» 2.34% و«إعمار مولز» 1.74% و«ديار» 0.36% و«داماك» 5.66% فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 0.38% واستقر «إعمار للتطوير»، وارتفع قطاع البنوك 0.3% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.48% و«دبي الإسلامي» 0.23%.

ونما قطاع الاستثمار 0.28% بدعم صعود «سوق دبي المالي» 0.94% و«شعاع كابيتال» 1.09% فيما استقر «دبي للاستثمار». بينما انخفض قطاع النقل 0.23%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 133.74 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 52 مليون درهم، وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنسبة 5.66% فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.66 درهم. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 22.93 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.24%، وزاد قطاع العقار 2.7% بعد نمو «الدار» 2.94%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.09%. وانخفض قطاع الطاقة 0.27%، فيما صعد «أدنوك للتوزيع» 0.88%، وهبط قطاع الاتصالات. وتصدر «اتصالات» النشاط بنحو 502 مليون درهم متضمنة صفقات كبيرة، تلاه «الدار» 195.45 مليون درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» 180 مليون درهم.

حقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 4.78%، فيما كان «تكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.94%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 84.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سيولة قوية

تعززت السيولة بعد تنفيذ 20 صفقة كبيرة بسوق أبوظبي بقيمة 656.2 مليون درهم من خلال التداول على 66.7 مليون درهم، شملت 9 صفقات على «اتصالات» بقيمة 476.16 مليون درهم من خلال 27.58 مليون سهم، و11 صفقة على أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» بـ180 مليون درهم عبر 39.14 مليون سهم.

وعمدت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 810 ملايين درهم، منها 34.7 مليوناً في دبي و775.36 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 810 ملايين درهم، منها 34.7 مليوناً في دبي و775.36 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ باعت شركة أملاك للتمويل أمس، 567.45 ألف سهم من أسهمها، ما نسبته 0.00039% من رأس المال المكتتب، مضيفة أن سعر الأسهم المبيعة بلغ 0.2574 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرة إلى أن عملية البيع تمت من خلال وسيطها «ENBD Securities».

★ كشفت «ميثاق للتأمين التكافلي» تكبدها خسائر متراكمة بنحو 42.77 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بما يعادل 28.5% من رأس المال، مشيرة إلى قيامها بتعديل خطة العمل لسنة 2020 وما بعدها لمعالجة وضع الخسائر، فيما من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً من عمليات التكافل المستقبلية.

★ تكبدت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو) خسائر متراكمة بنحو 133.4 مليون درهم في نهاية الربع الثالث بما يعادل 44.47% من رأس المال، مشيرة إلى أن الإدارة التنفيذية رفعت خطة عمل لمجلس الإدارة لمعالجة الخسائر تشمل إعطاء دفعة قوية لتسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة وتخفيض تكاليف الإنتاج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز