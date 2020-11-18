مصرف الشارقة الإسلامي يفتتح الفرع الجديد في الطوار بدبي

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي أمس، فرع المصرف في منطقة الطوار بدبي بعد تحديثه كلياً بموقع جديد، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وتتوافق خطوة افتتاح الفرع المجدد كلياً في موقعه الجديد بمنطقة طوار بدبي مع جهود المصرف الرامية لتطوير أعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، كما تندرج في إطار خطة المصرف الساعية لتحديث وتطوير شبكة فروعه في مختلف الأماكن الاستراتيجية.

حضر الافتتاح نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وماجد شعبان، رئيس شبكة الفروع، وفريق الاتصال المؤسسي بالمصرف، وعدد من رؤساء الإدارات ومديري الأقسام في المصرف.

تحديث

وقال أحمد سعد إن خطة تطوير وتحديث شبكة فروع المصرف تأتي متماشية مع رؤيتنا المستقبلية لتلبية احتياجات وطموحات عملائنا وتوقعاتهم حيث يولي المصرف اهتماماً خاصاً بملاحظات واستبانات الرأي التي يتم الحصول عليها بشكل دوري من عملاء ومرتادي فروع المصرف في مختلف أنحاء الإمارات، وبناءً عليه يتم دراسة المواقع الحالية للفروع ووضع التوسع والتحديث في شبكة الفروع لضمان التواجد في المواقع الاستراتيجية والقريبة من العملاء.

موقع حيوي

من جانبه، قال نبيل أبو علوان: يتمتع الفرع الجديد بموقعه الحيوي القريب من الدوائر الحكومية، الأمر الذي سيساعدنا على تقديم خدماتنا بشكل أفضل لقائمة عملائنا المتنامية في دبي بشكل عام.

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