«دبي الإسلامي» الثاني بين الأكبر في المنطقة

المصدر: دبي- (وائل الخطيب)

حل بنك دبي الإسلامي في قائمة أكبر 10 مصارف إسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأصول ناهزت 80.3 مليار دولار ليأتي كثاني أكبر بنك إسلامي على المستوى الإقليمي بحسب تقرير لمجلة «جلوبال فاينانس».

وحل مصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة 6 بأصول ناهزت 33.9 مليار دولار. وجاء الراجحي السعودي في المرتبة الأولى كأكبر بنك إسلامي بأصول 111.3 مليار دولار.

وتقع أكبر 10 بنوك إسلامية في المنطقة في دول مجلس التعاون، وبلغت أصولها نحو 477 مليار دولار في الربع الثاني 2020.

ويمثل التمويل الإسلامي اليوم صناعة بقيمة 2.5 تريليون دولار موزعة على أكثر من 80 دولة ويتركز الجزء الأكبر منها في عدد قليل جدًا من الأسواق. وتُظهر البيانات التي جمعها قسم الأبحاث في اتحاد المصارف العربية أن 10 دول فقط تستحوذ على ما يقرب من 95% من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم.

تتصدرها إيران بنسبة 29% من الإجمالي العالمي، تليها السعودية (25%)، وماليزيا (11%)، والإمارات (8%)، والكويت (6%). وهذه البلدان تقود نمو التمويل الإسلامي، وتضع معايير الصناعة وتعزز الابتكار. وعلى مدى العقد الماضي، نما التمويل الإسلامي بوتيرة مطردة بلغت 10% - 12%.

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