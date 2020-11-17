«مورغان ستانلي» متفائل بالاستثمار في أسهم الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أعرب بنك «مورغان ستانلي» الأمريكي عن تفاؤله بشأن آفاق الاستثمار في أسهم الإمارات.

وأوضح البنك في بيانات نشرها أمس أن هذا التفاؤل يُعزَى إلى تأثر الأسهم الإماراتية إيجاباً بحالة الارتفاع الملحوظة التي تشهدها الأسهم العالمية منذ الأسبوع الماضي على خلفية توالي الأنباء بشأن النتائج المُبشرة بشأن نسبة فعالية اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المُستجد، والتي يجري تطويرها حالياً في جهات مختلفة من العالم.

وأفاد البنك في بياناته بأنه ضاعف الأوزان التي يخصصها لأسهم الشركات المُدرَجة في بورصتي دبي وأبوظبي حتى صارت هذه الأسهم من أصحاب الأوزان الزائدة التكتيكية، وذلك بسبب انكشافها على أسهم الشركات العالمية التي تعمل في القطاعات الدورية المتذبذبة كالسياحة، الترفيه، والخدمات المالية، وهي القطاعات المُتوقع أن تشهد انتعاشاً خلال الفترة المقبلة في حال أثبتت اللقاحات المُضادة للفيروس كفاءتها بنسب تقارب 100%.

ويُعد سهم «إعمار مولز» من أبرز الأسهم الإماراتية التي ضاعف «مورغان ستانلي» أوزانها أمس، حيث توقع البنك أن تكون الشركة من أكثر الشركات في الإمارات جنياً لثمار التعافي المُتوقع في قطاع السياحة بعد تجاح اللقاحات.

وكانت آخر مرة يرفع فيها «مورغان ستانلي» أسهم الإمارات بقيمة الضعف في فبراير 2019. وجاء في بيانات «مورغان ستانلي» المنشورة أمس: «لقد بدأ الانتعاش الدوري بالفعل في الإمارات».

وأكد البنك أن منهج الإمارات في التعامل مع الجائحة كان من أقوى المناهج على مستوى منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أنه يرى أن يكون موسم السياحة في الإمارات خلال الشتاء المقبل سيكون أفضل كثيراً من المُتوقع.

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