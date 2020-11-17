97 % من شركات سوق دبي تفصح عن بياناتها

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن سوق دبي المالي أن الشركات المدرجة سجلت معدل التزام نسبته 97% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2020 في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة.

وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة والشركات المدرجة بنظام الإدراج المزدوج في السوق، والتي أفصحت عن بياناتها المالية الفصلية 61 شركة من أصل 63 شركة، حيث لم تلتزم شركتا ماركة وأرابتك القابضة بالإفصاح عن بياناتهما.

ومن جانبه، أعلن سوق أبوظبي أن نسبة إفصاح الشركات لديه بلغت 92.2% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2020.

ونوه إلى أن النتائج تشير إلى التزام 59 شركة من بين 64 شركة بالإفصاح.

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