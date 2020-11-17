379 مليون درهم أرباح بنك الشارقة في 9 أشهر

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن بنك الشارقة، أمس، نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020. ورغم الظروف الصعبة، حققت عمليات المجموعة في الإمارات أداءً مرناً مدعوماً ببنية قوية للبنك من خلال تحقيق صافي ربح قدره 379 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 (مقابل 172 مليوناً في الأشهر التسعة الأولى 2019).

وظلت الميزانية العامة للمجموعة قوية حيث بلغ إجمالي الأصول 34.77 مليار درهم (31 ديسمبر 2019: 31.75 مليار درهم) ما يعكس زيادة بنسبة 10 % وإجمالي حقوق الملكية 3.27 مليارات (31 ديسمبر 2019: 3.13 مليارات درهم) بزيادة بنسبة 4 %. وتأثرت عمليات المجموعة في لبنان، من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان، بالأوضاع السياسية والاقتصادية.

واتخذت المجموعة مبادرة تسجيل الخسائر الائتمانية المتوقعة في الربع الثالث نتيجة الانفجار الهائل الذي وقع ببيروت في 4 أغسطس. ونتيجة لذلك، بلغ صافي ربح المجموعة وإجمالي الدخل الشامل لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 128 مليون درهم و146 مليون درهم على التوالي.

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