الأسهم تُحلق لمستويات جديدة بمكاسب 12 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تخطت الأسهم المحلية حواجز نفسية مهمة في ختام جلسة أمس، وحلقت لمستويات جديدة بعدما ربح رأس مالها السوقي ما يناهز 12 مليار درهم معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات، ما صعد بسوق أبوظبي لأعلى مستوياته في 9 أشهر ونصف شهر، وسوق دبي في شهرين.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.31%، إلى 2299 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر الماضي بدعم صعود أسهم العقار والبنوك والسلع والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات.

بينما ارتفع سوق أبوظبي 1.64% وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 5 أشهر، ليغلق عند 4951.87 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ 24 فبراير الماضي بدفع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

وتحسنت السيولة مع ارتفاعها إلى 740.5 مليون درهم منها 460.1 مليوناً في أبوظبي و280.4 مليوناً بدبي، وجرى تداول 333.95 مليون سهم، موزعة بواقع 151 مليوناً في أبوظبي و182.95 مليوناً بدبي، من خلال 7735 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 3.18% مع نمو «إعمار العقارية» 3.83% و«إعمار للتطوير» 2.5% و«إعمار مولز» 3.61% و«داماك» 1.92% و«ديار» 2.61% فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 0.76%، وزاد قطاع البنوك 0.58% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.47% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.23%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.75% بدعم صعود «دبي للاستثمار» 0.86% و«سوق دبي المالي» 0.71% ف. وانخفض قطاع النقل 0.38%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 117.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 26 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 24.4 مليون درهم، وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 4.18%.

فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.97%. ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 50.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 2.66% مع نمو «أبوظبي الأول» 3.37% و«أبوظبي التجاري» 0.98% و«أبوظبي الإسلامي» 1.53%، ونما قطاع العقار 0.52% مع ارتفاع «الدار» 0.37% و«رأس الخيمة العقارية» 3.37%. فيما زاد قطاع الاتصالات 0.47%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.63% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.1% و«إشراق» 0.63% و«الواحة كابيتال» 4.76%، وزاد قطاع الطاقة 0.44% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.61% و«طاقة» 1.42%.

وهيمن «الدار» على النشاط جاذباً 88.4 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 85.15 مليونا. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 9.2%، فيما كان «أريد» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.92%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 7.7 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 68.2 مليون درهم، منها 26.8 مليوناً في دبي، و41.4 مليوناً في أبوظبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 68.2 مليون درهم، موزعة بواقع 26.8 مليوناً في دبي و41.4 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

★ أفصحت «دريك آند سكل»، عن خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الثالث، والتي بلغت 4.87 مليارات درهم، تشكل 455.6 % من رأسمالها البالغ 1.07 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الخسائر هي المخصصات على المشاريع قيد التنفيذ، ومستحقات العقود في المشاريع المتوارثة في الإمارات وعُمان والهند، مؤكدة مضيها في استكمال عملية التسجيل، والتحقق من مطالبات الدائنين.

★ تناقش عمومية «أرابتك القابضة»، جميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حتى الوقت الحاضر، لتنفيذ القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية المنعقدة في 30 سبتمبر، وذلك خلال اجتماعها المقرر في 30 نوفمبر الجاري.

★ انخفضت الخسائر المتراكمة لشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، بنسبة 24 % إلى 284.82 مليون درهم في 30 سبتمبر 2020، مشيرة أن هذا الانخفاض يرجع إلى الأداء العالي لأرباح الاكتتاب، وإيرادات الاستثمار والعمل الدؤوب، والمثابرة من قبل مجلس الإدارة، في السعي لتحقيق مصلحة المساهمين والشركة.

★ قامت الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة، بإقرار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: على الظاهري، ظافر الأحبابي، إلهام القاسم، حمد النعيمي، حمد عبيد الشامسي، سارة نور الدين، شامشير هاشم.

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