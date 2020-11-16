40.6 ملياراً أرباح 106 شركات في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصلت أرباح 106 شركات مدرجة في أسواق المال، أعلنت نتائجها المالية حتي نهاية جلسة أمس، إلى 40.6 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب مسح «البيان الاقتصادي»، وصلت أرباح 59 شركة مدرجة في سوق أبوظبي، 25 مليار درهم، فيما بلغت أرباح 47 شركة مدرجة في سوق دبي، 15.5 مليار درهم. واستأثر قطاع البنوك بالنصيب الأكبر من الأرباح، بواقع 53 %، أو ما يعادل 21.6 مليار درهم، منها 9.65 مليارات للبنوك المدرجة في دبي، و11.9 ملياراً للبنوك المدرجة في أبوظبي، يليه قطاع الاتصالات 8.37 مليارات درهم، منها 6.97 مليارات لشركة «اتصالات»، و1.39 مليار لشركة «دو».

وجاء قطاع العقار ثالثاً، بإجمالي أرباح 5.2 مليارات درهم، تشمل 3.94 مليارات أرباح شركات دبي، و1.25 مليار أرباح شركات أبوظبي، ورابعاً الطاقة، بنحو 2.4 مليار درهم، وتضم 3 شركات فقط مدرجة في أبوظبي، وهي «أدنوك للتوزيع» و«طاقة» و«دانة غاز».

وارتفعت أرباح قطاع التأمين بنسبة 15.5 %، من 1.35 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 1.56 مليار في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي، موزعة بواقع 898 مليون للشركات المدرجة بدبي، و668.6 مليون للشركات المدرجة بأبوظبي. وحقق قطاع الخدمات أرباحاً 771.6 مليون درهم، فيما بلغت أرباح القطاع الاستهلاكي 772.3 مليون درهم، ووصلت أرباح الاستثمار والخدمات المالية 598 مليون درهم.

ولم تعلن 5 شركات عن نتائجها المالية حتى الآن، وهي «أرابتك» و«الفردوس القابضة» و«ماركة» في دبي، و«الخزنة للتأمين» و«بنك الاستثمار» في أبوظبي.

مكاسب القطاعات

القطاع أرباح 9 أشهر

البنوك 21.604 ملياراً

الاتصالات 8.373 مليارات

العقار 5.195 مليارات

الطاقة 2.402 مليار

التأمين 1.566 مليار

السلع 772 مليوناً

الخدمات 772 مليوناً

الاستثمار 598 مليوناً

الإجمالي40.6 ملياراً

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