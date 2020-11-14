4 بنوك إماراتية ضمن الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت 4 بنوك إماراتية ضمن قائمة أصدرتها مجلة «جلوبال فاينانس» لأكثر 50 بنكاً أماناً في الأسواق الناشئة. وحل بنك أبوظبي الأول في المرتبة 4 ضمن القائمة.

حيث أبرز التقرير التصنيفات التي حاز عليها البنك من جانب وكالات التصنيف الائتماني وهي: AA- لدى «فيتش»، وAa2 لدى «موديز»، وAA- من قبل «ستاندرد آند بورز» بإجمالي أصول 224 مليار دولار.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في المركز 13 بتصنيفات A+ من «فيتش» وA 1 من «موديز» وA من «ستاندرد آند بورز» بإجمالي أصول 110 مليارات دولار. وحل بنك أبوظبي الإسلامي في المركز 29 بتصنيفات A+ من «فيتش» وA2 من «موديز» بأصول قيمتها 34.2 مليار دولار. وحل بنك الإمارات دبي الوطني في المركز 37 بتصيف A+ من «فيتش» وA3 من «موديز» بإجمالي أصول 186 مليار دولار.

وقالت المجلة إن ترقية التصنيف للبنوك هي بالفعل أخبار جيدة، وكان المحرك الأكبر في تصنيف هذا العام لبنوك الأسواق الناشئة الأكثر أماناً في العالم هو «آي إن جي بنك سلاسكي» البولندي، والذي حصد 12 مركزاً من تصنيف 2019، حيث قامت «فيتش» برفع مستوى تصنيف البنك في أبريل.

وذكرت المجلة أنه مع تدهور الظروف، تتعرض الأسواق الناشئة أيضاً لخطر التدفقات الخارجة لرأس المال نتيجة لانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع المستثمرين في محافظ الأسهم والدخل الثابت، وربما صعوبة أكبر في إصدار الديون في الأسواق المضطربة.

وأكد التقرير أن دول الأسواق الناشئة حساسة لتقلبات العملات الأجنبية. فمنذ مارس الماضي، أدى انخفاض الدولار إلى بعض الراحة من خلال انخفاض تكلفة الواردات وانخفاض تكاليف الخدمة على ديون الدولار الأمريكي؛ لكن في المقابل نجد أن صادرات بلدان الأسواق الناشئة أصبحت الآن أكثر تكلفة نسبياً.

حيث تقوم بعض البلدان استجابة لضغوط العملة، بفتح خطوط مقايضة ثنائية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للبنوك المركزية والمؤسسات المصرفية الكبرى الأخرى للمساعدة في خدمة الديون المقوّمة بالدولار الأمريكي.

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