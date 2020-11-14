أكبر صعود أسبوعي لسوق دبي في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وسط شراء أجنبي ومؤسسي جاوز 2.4 مليار درهم على وقع مجموعة من المحفزات في مقدمتها أنباء عن لقاح محتمل ضد «كوفيد 19»، والنتائج الإيجابية لشريحة كبيرة من الشركات المدرجة، ما رفع السيولة نحو 5.5 مليارات درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 4.7% وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية في 6 أشهر ليغلق عند 2262.93 نقطة بمكاسب سوقية ناهزت 11 مليار درهم مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية يتقدمها العقار والبنوك والنقل والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي 2.92% عند 4855 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ نهاية فبراير الماضي بدعم مكاسب البنوك والعقار والاتصالات والتأمين الصناعة والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 5.5 مليارات موزعة بواقع 4.02 مليارات درهم في أبوظبي و1.5 مليار درهم في دبي، وجرى تداول 1.9 مليار سهم، منها 673 مليون سهم في أبوظبي و1.26 مليار سهم في دبي، من خلال 35.7 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق المحلية تمكنت من الإغلاق في المنطقة الخضراء، حيث واصل سوق دبي وأبوظبي تسجيل مستويات جديدة وسط تفاؤل بإعلان توصل شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتك الألمانية للقاح تجاوز نسبة فعاليته نسبة 90% في الوقاية من الفيروس، وهو ما أنعش كذلك الأسواق العالمية والإقليمية.

وأضاف دياب لـ «البيان الاقتصادي»، إن صعود النفط إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من الشهرين على ضوء ما سيترتب على الوصول إلى اللقاح الفعال كان له أيضاً تأثير إيجابي على معنويات المستثمرين.

بالإضافة إلى تأكيد وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف السيادي للإمارات مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي عكس قدرة الدولة على تجاوز التحديات التي خلفتها الجائحة ومواصلة النمو، إضافة إلى نجاح الحكومة في تطوير سياسات اقتصادية ومالية مبتكرة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 9.62% مع نمو «إعمار العقارية» 11.28% و«إعمار مولز» 17.61% و«داماك» 0.95% و«إعمار للتطوير» 7.62% و«ديار» 0.37% فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 1.54%، ونما قطاع البنوك 3.71% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 3.92% و«الإمارات دبي الوطني» 4.47%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.53% مدفوعاً بارتفاع «دبي للاستثمار» 2.63% و«سوق دبي المالي» 2.59% و«شعاع كابيتال» 0.97%، فيما ارتفع قطاع النقل 1.23% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 5.56% رغم نزول «أرامكس» 1.23% و«الخليج للملاحة» 4.36%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 463.9 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 187.67 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 152 مليون درهم، وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 20%، تلاه «إعمار مولز» 17.61%، ثم «سلامة للتأمين» 13.6%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.36%، تلاه «آن ديجيتال سيرفسس» 2.03%، ثم «الرمز كوربوريشن» 1.79%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 245.36 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 4.75% مع نمو «أبوظبي الأول» 5.62% و«أبوظبي التجاري» 5.14% و«أبوظبي الإسلامي» 2.23%، وصعد قطاع العقار 2.69% مستفيداً من مكاسب «الدار» 2.68% و«رأس الخيمة العقارية» 2.8، وزاد قطاع الاتصالات 1.18% مع ارتفاع سهم «اتصالات» النسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.1% مع هبوط «العالمية القابضة» 1.24% و«الواحة كابيتال» 1.79% فيما زاد «إشراق» 3.19%، وهبط قطاع الطاقة 0.7% بضغط تراجع «طاقة» 9.76% فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 2.43% و«دانة غاز» 2.65%. تزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 2.32 مليار درهم تضمنت 12 صفقة كبيرة نفذت الخميس الماضي بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم «العالمية القابضة» 449.3 مليون درهم، يليه «الدار» 413 مليون درهم.

وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 12.85%، تلاه «أبوظبي الوطنية للفنادق» 7.3%، ثم «أبوظبي الأول» 5.62%، فيما كان «طاقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.76%، تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» 9.55%، ثم «سوداتيل» 5.84%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 240.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

وعمدت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 2.07 مليار درهم موزعة بواقع 1.8 مليار في أبوظبي و233.4 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 2.07 مليار درهم، منها 1.8 مليار في أبوظبي و233.4 مليوناً في دبي.

نتائج

• ارتفعت أرباح شركة «الجرافات البحرية الوطنية» إلى 142.7 مليون درهم في 9 أشهر، مقارنة مع أرباح بقيمة 116.33 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2019.

• ارتفعت أرباح «سوداتل» إلى 11.54 مليون دولار في 9 أشهر، مقارنة بنحو 4.09 ملايين دولار في 2019.

• يعقد بنك الفجيرة الوطني اجتماع الجمعية العمومية في 30 نوفمبر الجاري للنظر في تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التابعة إلى أن بي أف الإسلامي، النافذة الإسلامية للبنك،وتعديل المادة 38 من النظام الأساسي ليسمح بعقد اجتماعات الجمعية العمومية عن بُعد.

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