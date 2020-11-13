5.4 مليارات أرباح الأسهم في أسبوع

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ارتفعت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي نحو 5.4 مليارات درهم وسط شراء أجنبي ومؤسسي على وقع مجموعة من المحفزات في مقدمتها أنباء عن لقاح محتمل ضد «كوفيد -19»، والنتائج الإيجابية لشريحة كبيرة من الشركات المدرجة، ما رفع السيولة نحو 5.5 مليارات درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 4.7% إلى 2262.93 نقطة مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية يتقدمها العقار والبنوك والنقل والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي 2.92% عند 4855 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ نهاية فبراير الماضي بدعم مكاسب البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 5.5 مليارات موزعة بواقع 4.02 مليارات درهم في أبوظبي و1.5 مليار في دبي، وجرى تداول 1.9 مليار سهم، منها 673 مليون سهم في أبوظبي و1.26 مليار سهم في دبي، من خلال 35.7 ألف صفقة.

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