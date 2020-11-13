«دبي الإسلامي» يبيع صكوكاً بمليار دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

باع بنك دبي الإسلامي صكوكاً لتعزيز رأس المال الإضافي من المستوى الأول بمليار دولار عند 4.625%، حسبما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة للإصدار.

وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع إصدار عدد آخر من مبيعات الدين قبل نهاية العام.

وبدأ «دبي الإسلامي» في وقت سابق تسويق الصكوك بسعر استرشادي مبدئي عند نحو 5.25% وتلقى طلبات تزيد على 5.5 مليارات دولار، بحسب الوثيقة.

وقال خبير في أدوات الدخل الثابت: يشير التسعير الضيق جداً، إلى جانب الاكتتاب الزائد بمقدار خمس مرات ونصف، إلى اهتمام كبير من المستثمرين الذين يفتقرون لأدوات بديلة تتوافق مع الشريعة، حيث ثمة عدم توافق منذ مدة طويلة بين العرض والطلب.

رتب الإصدار بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد.

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