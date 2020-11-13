«أبوظبي الأول» يوفّر حلول دفع للطلاب

المصدر: دبي- وائل الخطيب والبيان

عقد بنك أبوظبي الأول، شراكة مع جامعة أبوظبي، لتزويد حلول قبول الدفع بالبطاقات لطلاب الجامعة.

وتسهم هذه الشراكة في ترسيخ الموقع الرائد للبنك في قطاع المدفوعات، إضافةً إلى دورها في تمكين جامعة أبوظبي، من تقديم أفضل خدمات الدفع بالبطاقات لطلابها. ويعمل البنك على دعم هذه المبادرة، من خلال تزويد حلول معالجة المدفوعات عبر نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، والفواتير الرقمية الفورية. ولدى جامعة أبوظبي حالياً أكثر من 7500 طالب وطالبة مسجلين في مختلف فروعها وبرامجها الأكاديمية، وسيعمل البنك على تقديم أحدث حلول الدفع، لتحصيل أقساط طلاب الجامعة. وعلى صعيد آخر، حصد بنك أبوظبي الأول، جائزة «أفضل مزود للقطع الأجنبي في الإمارات»، ضمن قائمة مجلة «جلوبال فاينانس» لأفضل مزودي القطع الأجنبي في العالم 2021.واختارت مجلة «جلوبال فاينانس»، تصنيفها السنوي الواحد والعشرين، لأفضل مزودي القطع الأجنبي في العالم في 122 دولة.

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