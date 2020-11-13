12 صفقة على «أبوظبي الأول» ترفع السيولة إلى 2.5 مليار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع تعرض شريحة من الأسهم لعمليات بيع وجني أرباح عقب مكاسبها خلال الأسبوع، فيما اقتربت السيولة من حاجز 2.5 مليار درهم بعد تنفيذ 12 صفقة كبيرة على سهم «أبوظبي الأول».

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.49% توازي 23.65 نقطة ليقفل عند 4855.9 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي والزحف نحو أعلى مستوياته منذ نهاية فبراير الماضي مع صعود أسهم البنوك والعقار، فيما انخفض سوق دبي 0.88% أو ما يعادل 20.09 نقطة ليغلق عند 2262.93 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.45 مليار درهم موزعة بواقع 2.18 مليار في أبوظبي و270.28 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 638.6 مليون سهم منها 247.6 مليوناً في أبوظبي و390.9 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 6840 صفقة. وشهد سوق أبوظبي أمس تنفيذ 12 صفقة كبيرة على «أبوظبي الأول» بعدد 141.6 مليون سهم بقيمة 1.73 مليار درهم.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.37% مع تراجع «إعمار مولز» 2.34% و«إعمار» 1.38% و«ديار» 1.09%، فيما استقر «إعمار للتطوير» و«داماك»، ونزل قطاع البنوك 1.01% بضغط انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.47% و«دبي الإسلامي» 0.7%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.25% مدفوعاً بهبوط «سوق دبي المالي» 1.31%، فيما ارتفع «شعاع» 1.29%، واستقر «دبي للاستثمار»، وهبط قطاع النقل 0.99% مع انخفاض «العربية للطيران» 2.56% واستقر «أرامكس»، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.28%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط مستقطباً 58.3 مليون درهم، يليه «إعمار» 32.18 مليون درهم، ثم «سلامة» 24.37 مليون درهم. وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 11.34%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.12%. ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 21.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.05% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.31% و«أبوظبي التجاري» 0.82% و«أبوظبي الإسلامي» 0.44%، ونما قطاع العقار 0.71% مع ارتفاع «الدار» 0.75%، فيما استقر «رأس الخيمة العقارية» دون تغيير.

ونزل قطاع الاتصالات مع انخفاض سهم «اتصالات» 0.12%، وهبط قطاع الاستثمار 0.12% مع تراجع «العالمية القابضة» 0.05%، فيما زاد «إشراق» 0.62%، وانخفض قطاع الطاقة 1.63% مدفوعاً بهبوط «طاقة» 4.52% و«دانة غاز» 2.23%، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.9%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط باستثناء الصفقات الكبيرة مستقطباً 103.6 ملايين درهم، يليه «العالمية القابضة» 100 مليون درهم، ثم «الدار» 93.9 مليون درهم. وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 2.8%، فيما كان «الفجيرة لصناعات البناء» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 64 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

وواصلت المؤسسات مشترياتها في الأسواق بصافي استثمار 1.9 مليار درهم، منها 1.76 مليار في أبوظبي و15 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.76 مليار في أبوظبي و15 مليوناً في دبي.

إفصاحات

★ ارتفعت أرباح شركة «الإمارات للتأمين» 20.5% إلى 87.63 مليون في 9 أشهر.

★ نمت أرباح «الفجيرة الوطنية للتأمين» إلى 35.2 مليوناً في 9 أشهر.

★ حققت شركة اللاينس للتأمين أرباحاً 34.5 مليون درهم في 9 أشهر.

★ تحولت «فودكو القابضة» للربحية بـ 29.49 مليون درهم في 9 أشهر.

★ زادت أرباح «ميثاق للتأمين التكافلي» إلى 11.7 مليوناً في 9 أشهر.

★ انخفضت أرباح «الشارقة للتأمين» إلى 3.77 ملايين في 9 أشهر.

★ تكبدت «أبوظبي لبناء السفن» خسائر 53 مليون درهم في 9 أشهر.

★ قلصت شركة «بلدكو» خسائرها إلى 845.05 ألف في 9 أشهر.

★ أعلنت «الخزنة للتأمين» تكبدها خسائر متراكمة 411.35 مليوناً مشيرة إلى أن أنها ستعقد اجتماع الجمعية العمومية في 7 ديسمبر القادم للنظر في استمرار الشركة في مزاولة نشاطها.

★ أعلنت شركة النعيم القابضة، أنها بصدد دراسة فرصة الاستحواذ على شركة ألفا كابيتال للاستثمارات المالية.

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