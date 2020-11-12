3 تريليونات درهم أصول 15 بنكاً وطنياً

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

وصلت أصول 15 بنكاً وطنياً مدرجاً إلى مايقرب من 3 تريليونات درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مع بلوغها 2.97 تريليون درهم بنمو 8.2% مقارنة بـ 2.74 تريليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم، فيما تجاوزت الأرباح حاجز 21.9 مليار درهم، وفق مسح «البيان الاقتصادي».

وأظهر المسح أن البنوك التسعة المدرجة في سوق أبوظبي - فيما لم يعلن «بنك الاستثمار» و«بنك الشارقة» نتائجهما المالية- استحوذت على النصيب الأكبر من الأصول بواقع 56.9% أو ما يعادل 1.69 تريليون درهم بزيادة 8.6%. بينما وصلت أصول بنوك دبي وعددها 6 إلى 1.278 تريليون، بنمو 7.5%.

وحل «أبوظبي الأول» في الصدارة بأصول تبلغ 955.14 ملياراً بنمو 16.2%، يليه «الإمارات دبي الوطني» بنمو 1.3% إلى 692.14 ملياراً ، ثم «أبوظبي التجاري» إلى 409.26 مليارات درهم، ثم «دبي الإسلامي» بنمو 29.1% إلى 299.3 مليار درهم، ثم «المشرق» 6.5% إلى 169.7 مليار، و«دبي التجاري» 92.7 مليار درهم، و«الشارقة الإسلامي» إلى 53.3 مليار.

بينما انخفضت أصول أبوظبي الإسلامي 1.5% إلى 127.1 ملياراً، وهبطت أصول «رأس الخيمة الوطني» 8.4% إلى 52.3 مليار درهم. وتراجع «الفجيرة الوطني» إلى 41.7 مليار درهم، و«مصرف عجمان» إلى 22.6 مليار، و«التجاري الدولي» إلى 18.26 مليار درهم، و«العربي المتحد»إلى 17.9 مليار درهم، و«أم القيوين الوطني» إلى 13.6 مليار درهم، ثم «الإمارات للاستثمار» إلى 2.3 مليار درهم .

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