«أبوظبي الإسلامي» و«أرامكس» ينضمان لـ«إم. إس. سي. آي»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

أعلنت مؤسسة «إم. إس. سي. آي» للأسواق، ضم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي، لمؤشرها القياسي العالمي، اعتباراً من نهاية إغلاق 30 نوفمبر الجاري، على أن تكون فاعلة من مطلع ديسمبر.كما قررت المؤسسة.

إضافة سهم «أرامكس» لمؤشرها للشركات ذات رأس المال الصغير، مقابل خروج أسهم «ديار للتطوير» و«دي إكس بي».وأوضحت أن المراجعة الربعية المقبلة، ستكون في 9 فبراير المقبل، وستكون فاعلة، اعتباراً من مارس 2021، وأيضاً في 11 أغسطس القادم، وستكون فاعلة في مطلع سبتمبر، بينما ستعلن المراجعة النصف سنوية في 11 مايو، وستكون فاعلة اعتباراً من 28 مايو 2021، وأيضاً في 11 نوفمبر، وستكون فاعلة مطلع ديسمبر 2021.

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