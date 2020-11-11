بنك دبي التجاري يحصد جائزة «التميز في المدفوعات»

المصدر: دبي- البيان

فاز بنك دبي التجاري بجائزة «التميز في المدفوعات»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز Finnovex لعام 2020، الذي عقد في فندق كونراد دبي مؤخراً.

وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن البنك الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصد فيها البنك هذه الجائزة، حيث فاز بها في العام 2019.

وتحتفي الجوائز بالإنجازات البارزة في القطاع المصرفي والمالي، وتهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد الذين يظهرون أداء مثالياً يحتذى به.

كما أنها تعد منصة فعالة للمؤسسات المالية لعرض ممارساتهم الناجحة وتكريم القادة في هذا القطاع. وقد تم اختيار الفائزين بالجوائز من بين العديد من المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، حيث تم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم بناءً على إمكانياتهم في المدفوعات المحلية، والاستثمار المستمر في المدفوعات، والتميز في عروض المنتجات.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يسعدنا الحصول على جائزة «التميز في المدفوعات» ضمن جوائز Finnovex وذلك للعام الثاني على التوالي.

والتي تؤكد التزامنا بتوفير حلول دفع آمنة ومريحة. ونحن إذ نحصد هذه الجائزة نؤكد التزامنا بمواصلة المسير نحو التميز من خلال توفير حلول دفع مبتكرة كجزء من استراتيجيتنا بأن نكون بنكاً رقمياً بالكامل.

وقال حسن الرضا، المدير العام للخدمات المصرفية الدولية والرقمية: يلعب بنك دبي التجاري دوراً فعالاً في دفع التحول الرقمي وتزويد العملاء بحلول مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات، والتي تساعد العملاء على زيادة رأس المال العامل وتحسين كفاءتهم التشغيلية.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري:

لطالما التزم البنك التجاري بقيادة التحول الرقمي وخاصة في قطاع المدفوعات. مع استمرار التكنولوجيا في تغيير مشهد المدفوعات، تواصل CBD الابتكار واستكشاف حلول رقمية جديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا وتمكينهم من التعامل بشكل أكثر كفاءة وراحة.

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